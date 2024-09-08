高球具代工廠Q4旺 揮別營運谷底

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
高爾夫示意圖。 聯合報系資料照
高爾夫示意圖。 聯合報系資料照

高爾夫球具代工四雄復盛應用（6670）、大田（8924）、明安（8938）和鉅明（8928）正陸續進入新款產品出貨旺季，依業界掌握訂量起碼可延續至今年底，代工四雄第4季營運將攻頂。

高爾夫品牌商及通路去年存貨一度偏高，但隨調節達到效果，各品牌商逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口大幅增加，市場規模擴大，台灣球具代工四雄正揮別營運谷底，齊步上攻。

高球具代工業上半年獲利
高球具代工業上半年獲利

代工龍頭復盛應用指出，依現階段掌握的客戶群對新款式產品投產和交貨時程進度規劃，7月少量出貨後，提前自8月進入旺季，預期起碼可延續至今年底，9、10、11、12月出貨量均將站穩高峰。

全球第二大球具代工廠明安指出，客戶群第3季內相繼完成新品開模等量產前置作業，預計9月開始出貨，第4季將進入出貨高峰期，並有機會延續至明年首季。據了解，明安8月營收9.37億元，月減7.6%、年增14.4%；累計前八月營收88.74億元，年減9%。

鉅明指出，正依客戶規劃啟動新款式產品鋪貨，未來按品牌商調度新品數量，可挹注第3、4季營運表現。法人預期，單以第3季看，出貨量年增三成以上，第4季重返出貨旺季已無懸念。

擁有日、美系品牌客戶群的大田方面，旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前遞延的新開發案逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時日系品牌客戶新款式產品訂單也回溫，挹注營運表現。

貨量 高爾夫

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