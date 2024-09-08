產業追蹤／自駕計程車 進入尋常百姓家

智慧駕駛與汽車動力、安全高度關聯，繼電動化後將根本性改變汽車駕駛行為。2024年4月電動車領導廠商特斯拉（Tesla）預告，今年8月8日主攻商用領域的Robotaxi自駕計程車Cybercab將問世，將採Unboxed製造方式。特斯拉除自主營運車隊，特斯拉車主也可將自己的汽車派出去賺錢，類似Airbnb和Uber的結合。但近期特斯拉表示，Robotaxi將延後發表，可能改到10月。Robotaxi因為特斯拉問世驚喜到延後發布，市場再次興起對於實踐自動駕駛Level 4的討論與期待。

智慧駕駛L0-L3是輔助駕駛行為，自動駕駛L4-L5則是根本性的取代駕駛行為。自動駕駛應用情境分為載人、載物、特殊應用（如清潔、危險物品搬運、危險地點運輸等），載人場景門檻最高、商業化處萌芽階段，部分Robotaxi營運商（如美國waymo、中國百度蘿蔔快跑）正於特定地區／試點範圍內進行收費服務；Robobus ODD（Operational Design Domain）正逐漸從封閉、半封閉道路拓展到開放道路。

Robotaxi最關鍵的商業模式已逐漸成形，包括：（一）自動駕駛方案商自組車隊營運，如百度蘿蔔快跑、Alphabet Waymo；（二）與移動平台業者合作，方案商提供技術，如Uber合作Waymo，在限定地區提供服務；（三）方案商與整車廠合作或合資模式，如Pony.ai與豐田汽車（中國）、廣汽豐田成立合資公司；（四）移動平台業者自行研發，如滴滴自動駕駛；（五）車廠自行研發，如Tesla推出Cybercab、GM子公司Cruise（2024年4月重啟）。

Robotaxi是否能走進尋常百姓家，除商業模式可行性，經濟效益、技術、政策三方面也需相輔相成。首先，Robotaxi與人類駕駛叫車服務相較，司機成本降低優勢最為顯著，但目前Robotaxi仍需配置車內安全員、車外營運人員，以及車輛配置高規格硬體成本（包括感測、決策等），須達到規模經濟後，硬體成本、相關人員費用下降，才將更明顯反應在收費機制上，故目前部分地區的Robotaxi收費竟比人類駕駛叫車服務還貴。

其次，技術仍需持續優化，Robotaxi目前營運業者，主要採用光達、視覺與雷達多感測器方案，決策平台算力也朝500 TOPS以上發展，AI大模型正朝向端對端型態。然而嵌入高規格硬體，如何透過更整合模式，以降低成本、風阻與設計美觀，將是重要議題。此外，當人類駕駛完全被機器取代，餘冗備援設計成為開發另一重點考量，感測、決策與執行層軟硬體餘冗要求外，電源、網路、熱管理也有餘冗要求，而此將形成軟硬體供應商商機。

最後，各國對於Robotaxi試點政策持續支持與鼓勵，然Robotaxi沒有方向盤、沒有煞車甚至沒有駕駛座的設計，尚未得到各國交通管理部門認可，另因美國Cruise Robotaxi在2023年發生重大交通事故，各國無不思考強化監管力量、營運商也會加強安全管理與風險預防，都將使得Robotaxi商業化將有所停歇。若在Robotaxi持續普及的未來，交通數據將持續被各方案商累積，雖可朝更全面覆蓋多使用場景、邊角案例（corner case）方向發展，但也衍生各國交通動態數據外流的資安風險。

綜上所述，Robotaxi因涉及交通環境、人、車安全，雖從2015年就被市場關注，直至2024年今日，技術優化、成本降低、政策態度仍是Robotaxi大規模商業化的挑戰，雖無法神速實踐，但其挑戰正在逐漸跨越，進入尋常百姓家的時程正逐漸縮短。（作者是資策會MIC產業顧問）