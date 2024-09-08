產業追蹤／自駕計程車 進入尋常百姓家

經濟日報／ 何心宇
美國、中國大陸等世界各國紛紛投入Robotaxi自駕計程車研發。（美聯社）
美國、中國大陸等世界各國紛紛投入Robotaxi自駕計程車研發。（美聯社）

智慧駕駛與汽車動力、安全高度關聯，繼電動化後將根本性改變汽車駕駛行為。2024年4月電動車領導廠商特斯拉（Tesla）預告，今年8月8日主攻商用領域的Robotaxi自駕計程車Cybercab將問世，將採Unboxed製造方式。特斯拉除自主營運車隊，特斯拉車主也可將自己的汽車派出去賺錢，類似Airbnb和Uber的結合。但近期特斯拉表示，Robotaxi將延後發表，可能改到10月。Robotaxi因為特斯拉問世驚喜到延後發布，市場再次興起對於實踐自動駕駛Level 4的討論與期待。

智慧駕駛L0-L3是輔助駕駛行為，自動駕駛L4-L5則是根本性的取代駕駛行為。自動駕駛應用情境分為載人、載物、特殊應用（如清潔、危險物品搬運、危險地點運輸等），載人場景門檻最高、商業化處萌芽階段，部分Robotaxi營運商（如美國waymo、中國百度蘿蔔快跑）正於特定地區／試點範圍內進行收費服務；Robobus ODD（Operational Design Domain）正逐漸從封閉、半封閉道路拓展到開放道路。

Robotaxi最關鍵的商業模式已逐漸成形，包括：（一）自動駕駛方案商自組車隊營運，如百度蘿蔔快跑、Alphabet Waymo；（二）與移動平台業者合作，方案商提供技術，如Uber合作Waymo，在限定地區提供服務；（三）方案商與整車廠合作或合資模式，如Pony.ai與豐田汽車（中國）、廣汽豐田成立合資公司；（四）移動平台業者自行研發，如滴滴自動駕駛；（五）車廠自行研發，如Tesla推出Cybercab、GM子公司Cruise（2024年4月重啟）。

Robotaxi是否能走進尋常百姓家，除商業模式可行性，經濟效益、技術、政策三方面也需相輔相成。首先，Robotaxi與人類駕駛叫車服務相較，司機成本降低優勢最為顯著，但目前Robotaxi仍需配置車內安全員、車外營運人員，以及車輛配置高規格硬體成本（包括感測、決策等），須達到規模經濟後，硬體成本、相關人員費用下降，才將更明顯反應在收費機制上，故目前部分地區的Robotaxi收費竟比人類駕駛叫車服務還貴。

其次，技術仍需持續優化，Robotaxi目前營運業者，主要採用光達、視覺與雷達多感測器方案，決策平台算力也朝500 TOPS以上發展，AI大模型正朝向端對端型態。然而嵌入高規格硬體，如何透過更整合模式，以降低成本、風阻與設計美觀，將是重要議題。此外，當人類駕駛完全被機器取代，餘冗備援設計成為開發另一重點考量，感測、決策與執行層軟硬體餘冗要求外，電源、網路、熱管理也有餘冗要求，而此將形成軟硬體供應商商機。

最後，各國對於Robotaxi試點政策持續支持與鼓勵，然Robotaxi沒有方向盤、沒有煞車甚至沒有駕駛座的設計，尚未得到各國交通管理部門認可，另因美國Cruise Robotaxi在2023年發生重大交通事故，各國無不思考強化監管力量、營運商也會加強安全管理與風險預防，都將使得Robotaxi商業化將有所停歇。若在Robotaxi持續普及的未來，交通數據將持續被各方案商累積，雖可朝更全面覆蓋多使用場景、邊角案例（corner case）方向發展，但也衍生各國交通動態數據外流的資安風險。

綜上所述，Robotaxi因涉及交通環境、人、車安全，雖從2015年就被市場關注，直至2024年今日，技術優化、成本降低、政策態度仍是Robotaxi大規模商業化的挑戰，雖無法神速實踐，但其挑戰正在逐漸跨越，進入尋常百姓家的時程正逐漸縮短。（作者是資策會MIC產業顧問）

MIC

資策會產業情報研究所（MIC）成立於1987年，專執ICT產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究，以「領航亞洲ICT產業情報暨顧問服務」專業智庫自期，扮演「政府智庫」及「產業顧問」角色。 研究範疇涵蓋電腦系統、行動通訊、數據網路、顯示器、多媒體與消費性電子、半導體、環保綠能、太陽光電、企業資訊應用、軟體應用服務、文化創意產業及前瞻研究。並觀察全球產業發展趨勢，對台灣、中國大陸、日本及南韓等地區深度研究。

特斯拉 自動駕駛

延伸閱讀

馬斯克也愛玩！大讚黑神話悟空「印象深刻」 嗨PO換臉照：真眼熟

比亞迪帶頭內捲…中國電動車價格殺到見骨 500家企業多少投降說再見？

影／高雄騎士彎路未待轉鬼切撞特斯拉 噴飛受傷肇責在他

為何特斯拉保險特別昂貴？不僅取決車型、年齡，還有一項關鍵因素

相關新聞

高球具代工廠Q4旺 揮別營運谷底

高爾夫球具代工四雄復盛應用、大田、明安和鉅明正陸續進入新款產品出貨旺季，依業界掌握訂量起碼可延續至今年底，代工四雄第4季...

中小企業ESG永續轉型最大拼圖／Pinkoi 綠色友善 寫奇蹟

點進設計購物網站Pinkoi，在琳瑯滿目的文創小物中，部分商品下方會出現一行灰色小字：綠色友善。Pinkoi去年設立綠色...

產業追蹤／企業轉型 生成式 AI 扮後盾

生成式AI可根據訓練的資料產生「新內容」，包括文字、圖像、動態影像、音訊，甚至程式碼等。生成式AI隨著OpenAI在20...

產業追蹤／永續經營 加速氣候風險評估

世界經濟論壇（WEF）指出，「極端氣候事件」將是2024年對全球衝擊最大的風險；長期而言，全球將面臨重大變革，各國須發揮...

產業追蹤／自駕計程車 進入尋常百姓家

智慧駕駛與汽車動力、安全高度關聯，繼電動化後將根本性改變汽車駕駛行為。2024年4月電動車領導廠商特斯拉（Tesla）預...

醫護、公務員都來考 華信航空招募空服員錄取率不到1%

華信航空因應ATR新機引進、國內離島航線增班及國際航線陸續復飛的人力需求，睽違7年再度舉辦客艙組員招募，共吸引1332人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。