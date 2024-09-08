產業追蹤／永續經營 加速氣候風險評估

世界經濟論壇（WEF）指出，「極端氣候事件」將是2024年對全球衝擊最大的風險；長期而言，全球將面臨重大變革，各國須發揮強大的適應能力以面對環境上的多重風險，除極端氣候事件外，更出現生物多樣性喪失與生態系瓦解、自然資源短缺等風險，甚至氣候變遷可能讓地球上某些系統運作超出臨界點，進入人類無法適應的升溫3°C世界。

企業在面臨高氣候風險的趨勢下，啟動永續資訊盤點及揭露，檢視自身因應未來氣候變遷風險的能力，一方面對外建立企業永續經營形象，另方面可吸引投資人挹注綠色資金。氣候相關財務揭露（TCFD）標準即為國際金融穩定委員會針對企業財務報告建立的一致性框架，利於企業了解氣候變遷對財務績效和財務狀況的影響，讓企業得以評估未來商業模式的可行性。

2020年金管會發布的「公司治理3.0永續發展藍圖」中，要求2023年起，資本額20億元以上的上市櫃企業，應參考由TCFD制定的架構揭露永續資訊；證交所也在「公司治理評鑑指標」中新增TCFD相關指標，並列為加重給分項目。

TCFD已成為企業揭露永續發展相關資訊的全球標準，該標準圍繞著治理、策略、風險管理以及指標／目標建構等四大架構。「治理」著重於揭露與企業氣候風險和機會相關的治理結構，如董事會監督和管理功能；「策略」從短、中、長期角度確定與氣候相關的重大風險和機會，揭露重大風險和機會對公司的實質與潛在影響，企業可提出氣候轉型計畫，規劃如新資本支出、投資、資產處置、市場調查等策略，並納入氣候情境分析；「風險」是揭露公司如何識別、評估和管理氣候風險，並說明氣候風險是否納入公司的整體風險管理框架；「指標／目標」是指企業須提供能評估、管理氣候風險和機會的關鍵指標和目標。

識別風險和機會是企業展開永續策略的第一步。企業所面臨的氣候風險，包括立即或長期造成企業資產受損、業務中斷的「實體風險」，以及企業在氣候轉型過程中可能因政策、法規、技術、市場、聲譽改變而面臨的「轉型風險」。機會則包括企業透過提升能資源管理效率，降低營運成本的機會；轉為使用再生能源或低碳排能源的轉型機會；增加低碳商品及服務以進入新市場的機會；透過研發支出或購買低碳材料，開發新商品及服務的機會；提升氣候變遷調適能力、增加韌性的機會；技術進步使再生能源價格降低的機會等。

企業在確認風險與機會的過程需要根據不同部門、不同據點甚至企業價值鏈的國內外業務，評估對公司當前和未來財務表現，以及財務狀況的影響程度。這些資訊在一開始可以用敘述性、定性方式表達，隨著公司累積永續資訊揭露的經驗、擁有更多相關資訊後，應轉為量化的評估方式，可協助公司檢視永續性，更有助評估未來的營運模式是否需調整，藉此建立氣候轉型計畫。

企業確認氣候風險和機會後，即可運用氣候情境分析評估不同氣候、社會經濟、產業發展等狀態對公司財務、營運的質化與量化影響，以及公司的韌性表現。分析的前提涉及公司目標期程、情境應用範圍（如特定業務部門、全公司甚至整體價值鏈）及情境分析模型等內容。TCFD建議企業可應用21世紀全球升溫2°C以內的情境，或2050淨零的1.5°C情境，也就是說，企業無需從零開始建構氣候情境模型。

JR EAST東日本旅客鐵道株式會社在2023年的報告書提到，在全球控制升溫2°C情境下，需要升級節能設備、使用去碳能源，對公司的衝擊在於營運成本上升，相關風險是可控的；若升溫4°C，則需投入更多資金提高基礎設施的韌性。

企業發展情境分析並非為了預測「單一的未來事件」，而是在面對衝擊性與不確定性皆未可知的未來，規劃可讓公司在不同狀況下都可永續經營的短、中、長期發展路徑，故建議企業於揭露永續資訊時，可應用文中提及的各種情境分析工具，應及早評估在各種情境下，氣候風險與機會對公司財務表現的影響，並規劃適切的永續營運策略。（作者是資策會MIC資深產業分析師）