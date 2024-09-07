菲律賓台企迎二代接班 永續創新成速食龍頭供應商

菲律賓台商企業進入傳承階段，國富彩色印刷第二代負責人游惠堯接班以來，成為菲律賓麥當勞及快樂蜂兩大速食龍頭供應商，與專長電氣設備的菲律賓高領企業第二代丁俊峰、以養豬起家的呂氏農業發展公司總經理呂家豪等人，為菲律賓台商企業注入新氣象。

早年，許多台商懷著決心離鄉背井，在菲律賓從零開始打造事業王國。經過多年奮鬥與發展，在當地市場占有一席之地，為台菲經貿交流建立堅實的基礎。

在菲台商企業如今邁向傳承與永續經營的新階段：第二代台商走向幕前，為接班做好準備。隨著全球化帶來的市場環境變遷及新機遇，如何保持企業穩健發展，同時提升核心競爭力以拓展事業版圖，成為台商第二代必須思考的課題。

丁俊峰大學時期進入父親的公司實習，從基層工作開始累積經驗。他的父親丁金煌30多年前創辦菲律賓高領企業股份有限公司（Koten Enterprises, Inc），生產無熔線斷路器等電氣設備，產品在菲律賓市場占有率如今接近7成。

接手父親事業後，丁俊峰擔任總經理。他擁有多年基層經驗，曾工讀當過送貨司機和業務等職位，深入了解公司各層面及運作，結合企業學士背景的專業知識，建立起屬於他的管理模式。

丁俊峰表示，第二代接班需要建立自己的團隊，以確保溝通效率和理念貫徹。他強調，累積充足的實作經驗及掌握公司每個環節，管理者才能具備應付各式挑戰的能力。

近年來，隨著菲律賓快速興建大樓，用電需求迅速擴大。丁俊峰積極參與研發高安培數斷路器，成功降低產品瑕疵率，進一步提升電器使用安全性，家裡也安裝自家公司產品。

「如果自己的產品都不敢用，那怎麼能拿出去賣？」丁俊峰說。

同時，丁俊峰也致力於開發智慧化產品，並開始著重產品外觀設計與品質，以兼顧功能與美觀。

呂氏農業發展公司（Lucra Agriventures）的現代化養豬場位於巴丹省（Bataan），距馬尼拉約120公里，由台商呂秀男創立，是菲律賓動物產業局（BAI）認證的養豬繁殖場。

2019年菲律賓爆發非洲豬瘟導致豬隻數量銳減。為穩定價格，呂秀男引進丹麥畜牧技術和優質種豬，以提升菲國養豬產業。

擔任總經理的台商第二代呂家豪表示，農場目前有2200頭種母豬，每個月出售400至500頭種母豬給中小型農場，也提供精子進行配種。

他指出，每頭母豬年生產幼豬數量可達35隻，高於當地平均的24隻。

呂家豪和他的團隊高度重視生物安全措施，並嚴格執行各項防疫規範。

園區設有疾病檢測儀器，每週定期收集豬隻口水進行檢驗，所有種母豬出售前須通過抽血檢測；進入農場的任何人員必須通過消毒通道，並區分場內外車輛，進出則需經過兩道消毒沖洗程序。

另外，農場內駐有專業技術人員，以降低外部風險，同時嚴格管控人員進入豬隻區域。

呂家豪表示，農場經營將逐步往一條龍的豬肉生產體系發展，希望建立銷售通路，避免中間人剝削，同時更能控管豬肉品質。

國富彩色印刷在2022年以環保材質獲得海外台商精品銀質獎，這家公司響應政府南向政策來到菲律賓，至今經營超過30年。

第二代負責人游惠堯接班以來，國富印刷成為菲律賓麥當勞及快樂蜂（Jollibee）兩大連鎖速食品牌供應商。

游惠堯說，早期菲律賓設廠條件不佳，包括電力供應不穩且電費高昂、原物料需自行進口、設備依賴自家部門維修。另外，由於菲國廠商關係網絡緊密，外來者很難尋找合作夥伴進入當地市場。

考量產線繁多和客戶類型不同，游惠堯決定分開產線，專注於食品包裝。憑藉研發速度快和完善的品質檢驗程序，他們在2016年加入菲律賓麥當勞供應體系，提供各式紙杯、餐盒、紙袋和食品包裝紙等產品。

成為跨國食品企業合作廠商後，游惠堯意識到大企業對食品包裝安全衛生要求相當嚴格，因此食安品質認證和控管至關重要。除了符合國際標準，他還添購專門設備，以確保製程合規。

國富印刷更使用「水性食品包裝塗料」取代塑膠淋膜，使用後可生物分解，從而減少廢棄物，這一創新獲得台商精品的肯定。

在菲律賓，面對不斷變化的市場環境，第二代台商依靠積極的行動和革新思維，成功升級與轉型傳統產業，不僅為家族企業的未來鋪平道路，也展現台商在菲律賓市場的適應力和創新力。