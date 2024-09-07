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安南區預售屋躍居南市第一！實價登錄申報占全市4分之1
台南市房市熱潮持續升溫，預售屋銷售市場表現亮眼。根據台南市政府地政局的實價登錄統計資料，安南區的預售屋市場在全市名列前茅，實價登錄申報件數已超過全市總申報件數的4分之1，顯示該區不動產市場的強勁需求與發展潛力，但「逾期申報」情形也多，已加強宣導查核。
地政局表示，依據平均地權條例規定，銷售預售屋者或不動產經紀業代銷者，應於簽訂或解除買賣契約書之日起30日內完成實價登錄申報，以維護交易透明化。但近期安南地政事務所查核統計發現，安南區的預售屋實價登錄申報案件中，以「逾期申報」的裁罰情形最為常見。主要原因是業者誤以為申報期限為1個月或簽訂買賣契約書之次日起算，導致逾期申報，未能遵守「簽訂或解除買賣契約書之日起30日」的規定。
避免業者因不熟悉法令而觸法，安南地所主任周彥廷率隊前往預售屋案場提醒業者注意，實價登錄申報及解約申報期限，並推廣「地籍異動即時通」服務，鼓勵業者在新成屋移轉時向購屋民眾說明並協助申辦。
地政局長陳淑美說，申報期限的計算是從簽約當日開始，而非次日，此外，業者如選擇線上申報並以紙本送件，必須於申報期限內將核章紙本送至地政事務所，否則將被視為逾期申報並遭裁罰。另為防止不動產遭偽冒移轉或不法抵押，內政部自2016年10月起推行「地籍異動即時通」便民服務。只要不動產所有權人臨櫃或在網路上申請此服務，即可隨時掌握名下不動產權利異動的最新資訊。
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