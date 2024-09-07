安南區預售屋躍居南市第一！實價登錄申報占全市4分之1

台南市房市熱潮持續升溫，預售屋銷售市場表現亮眼。根據台南市政府地政局的實價登錄統計資料，安南區的預售屋市場在全市名列前茅，實價登錄申報件數已超過全市總申報件數的4分之1，顯示該區不動產市場的強勁需求與發展潛力，但「逾期申報」情形也多，已加強宣導查核。

地政局表示，依據平均地權條例規定，銷售預售屋者或不動產經紀業代銷者，應於簽訂或解除買賣契約書之日起30日內完成實價登錄申報，以維護交易透明化。但近期安南地政事務所查核統計發現，安南區的預售屋實價登錄申報案件中，以「逾期申報」的裁罰情形最為常見。主要原因是業者誤以為申報期限為1個月或簽訂買賣契約書之次日起算，導致逾期申報，未能遵守「簽訂或解除買賣契約書之日起30日」的規定。

避免業者因不熟悉法令而觸法，安南地所主任周彥廷率隊前往預售屋案場提醒業者注意，實價登錄申報及解約申報期限，並推廣「地籍異動即時通」服務，鼓勵業者在新成屋移轉時向購屋民眾說明並協助申辦。