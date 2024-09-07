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華信航空舉辦客艙組員招募初試 錄取率不到1%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空7日舉行空服員招考初試，預定14日複試，總共1332人報名，最後預計錄取人數為12名，錄取率不到1%。（華信航空提供）中央社
華信航空7日舉行空服員招考初試，預定14日複試，總共1332人報名，最後預計錄取人數為12名，錄取率不到1%。（華信航空提供）中央社

華信航空7日在華航集團松山園區進行客艙組員初試甄選，預計錄取人數為12名，錄取率不到1%。

華信航空因應ATR新機引進、國內離島航線增班及國際航線陸續復飛的人力需求，特舉辦客艙組員招募，一律採用網路報名方式，從8月9日至8月18日截止，共吸引1,332人報名，報名相當踴躍。

華信航空本次客艙組員招募報考者素質相當優秀，許多碩士生、國外學歷、醫護、公職及教職人員，更有不少國籍及外籍航空的空、地勤人員前來報名。

通過初試者安排於9月14日進行複試，將選出具有服務熱誠、個性積極主動，符合華信航空企業精神的客艙組員。經綜合評選及體檢合格者，將個別通知錄取於11月到華信航空報到，接受空勤職前訓練課程。

錄取者經過專業完整訓練，預計2025年1月完訓後上線，春節期間即可為旅客提供優質服務，派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。

華信航空視員工為公司重要資產，打造健康及安全的友善工作環境，提供員工良好的專業訓練、薪資福利及工作條件，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，這是航空業特有的福利，也是年輕人最嚮往的職業之一。

航線 華信航空 薪資

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