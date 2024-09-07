航空業減碳最大挑戰 業者：永續航空燃油價高量少

全球航空業拚2050淨零碳排，但紐西蘭航空近期宣布放棄短期減碳目標，原因在於永續航空燃油（SAF）價格高昂，國內業者也認為，SAF比傳統的航空燃油貴3、4倍，是減碳一大挑戰，盼能有整體規劃與補貼方案支持。

響應永續節能浪潮，全球各大航空業者紛紛制訂2050年實現淨零排放的目標；但根據路透社報導，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）近日宣布放棄2030年減碳目標，原因就在於高效使用燃料的機種交付延遲，以及永續航空燃料（SAF）價格高昂，顯示航空業在實現減碳目標的進程上正面臨困難。不過，紐航強調，仍努力實現2050年淨零目標，正在制定新的短期目標。

有航空業者私下對中央社記者表示，「淨零碳排大作戰，猶如一場超級馬拉松賽事，鳴槍起跑後，選手開始感受到漫長且嚴峻的挑戰。」也有國內航空高層坦言，「ESG就是一件很貴的事情」，企業要永續的前提，就必須要健康獲利，「很簡單，不賺錢怎麼談永續」。

國籍航空近年紛紛將減碳目標付諸行動，華航2017年已領先國內同業，推動新機飛渡添加永續航空燃油；2023年於新加坡－台北永續示範航班，創下客、貨商用飛行SAF應用台灣首例。近期更首創客運航班單次性價值鏈合作，攜手中國信託銀行支持東京成田－桃園航班添加20%永續航空燃料飛航，並與日本ENEOS株式會社等合作達成淨零碳飛行。

針對航空業減碳路上的挑戰，華航對中央社記者表示，目前最大的挑戰在於國際上SAF的產量尚無法滿足航空業減碳的需求，不僅航空公司不易取得，且價格高昂，單位價格較傳統燃油貴2至5倍，更涉及到整個能源產業鏈的整合及建立；另外，也要爭取民眾支持及國家隊成形。

華航表示，已舉辦多場永續航空燃油研討諮詢會議，將添加SAF經驗與政府、產業各界分享，並參與政府討論會議，希望協助推動相關政策，因應國際減碳趨勢。

長榮航空總經理孫嘉明受訪時也坦言，SAF目前價格確實高貴，是減碳的一大挑戰。他分析，航空燃油已是成本的3成左右，SAF又比一般傳統的航空燃油貴3、4倍，「恐怕很難吃得消」；若把減碳成本反映在機票價格上，相信旅客也不願買單，盼能有整體規劃與補貼方案支持。

除了SAF的成本問題，孫嘉明認為，提升機場航管與地面作業的效率，也有助於減碳，可減少飛機在等待飛行前的時間與消耗的燃油成本，這與基礎建設的提升有關。

另一方面，希望飛機製造商、引擎製造商加速開放更有效率的引擎和設備，讓航空飛行更節油；至於要仰賴全電動飛機、氫動力飛機商轉，推進節能減碳進程，目前都還言之過早。

為解決國內航空業者現階段只能飛到其他國家去購買SAF並添加的問題，交通部民用航空局今年6月宣布，明年試辦國籍航空的飛機首次在台灣添加SAF，由中油公司在桃園機場與松山機場提供。

華航表示，將響應民航局推動國內SAF試行計畫，預計2025年起松山－東京羽田航線將加入試行添加永續航空燃油作業；長榮航空也表示將參與響應此計畫。