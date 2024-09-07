神奇小鎮！這裡買氣暴增1.4倍、房價1年漲1.7倍

過去一年，房市在新青安、台股創新高激勵下，買氣火熱，尤其是蛋白區，591實價登錄統計全台十大房市價量「暴增區」，嘉義朴子交易量暴增6倍最多，至於房價，基隆暖暖年漲1.7倍最驚人。

根據591統計，全台十大房市暴增區依序為朴子市、前金區、新豐鄉、虎尾鎮、楠梓區、暖暖區、潭子區、新屋區、橋頭區以及三民區。除了高雄三民區，其他都是蛋白區或蛋殼區。

其中，基隆暖暖區實價揭露去年上半年成交191件，今年上半年457件，交易成長1.4倍，雖然排名全台第六，但成交平均單價從一坪16萬元暴衝至43萬元，短短一年大漲近30萬元，年漲幅近1.7倍，排名第一。

如此驚人的漲幅，引發市場熱議，有人笑稱「挖到石油了」，有人形容是北台灣最神奇小鎮。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯表示，基隆過往以本地客為大宗，市場波動不大，但近年隨著雙北房價狂飆，基隆身為雙北衛星城市，能見度上升，外來客也增多。

其中，暖暖區雖然不像中南部房市熱區，大多有AI題材、台積電（2330）效應，但由於有八堵和暖暖火車站，又有交流道支撐對外交通，且相較鄰近的汐止6字頭、南港動輒百萬的單價，當地房價有如「銅板價」，因此吸引大量買方追捧。