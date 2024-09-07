華信招空服1332人選12名 錄取率不到1%

華信航空今天舉行空服員招考初試，預定14日複試，將在報名的1332人中，選出12名，預定11月報到，2025年1月完訓後上線。

華信航空發布新聞稿，因應ATR新機引進、國內離島航線增班及國際航線陸續復飛的人力需求，特舉辦客艙組員招募，一律採用網路報名方式，從8月9日至8月18日止，共吸引1332人報名。

華信航空今天在華航集團松山園區舉行初試甄選，14日安排複試，最後預計錄取人數為12名，錄取率不到1%。

華信航空說，這次客艙組員招募報考者素質相當優秀，許多碩士生、國外學歷、醫護、公職及教職人員，更有不少國籍及外籍航空的空、地勤人員來報名。

華信航空說，經綜合評選及體檢合格者，將個別通知錄取，於11月到華信航空報到，接受空勤職前訓練課程，過專業完整訓練，預計2025年1月完訓後上線，春節期間即可為旅客服務，派飛華信航空國內、外各航點，工作地點以高雄、台北基地為主。