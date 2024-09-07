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台灣組團赴智利強化氫能產業合作 爭取支持加入CPTPP

中央社／ 台北7日電

外交部今天指出，為強化與智利產業合作，爭取支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），委託「台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟」籌組「氫能產業考察團」，赴智利就氫能議題進行交流。

外交部透過新聞稿表示，配合全球淨零排放願景，智利於2020年提出「綠氫（Green Hydrogen）外交」倡議，盼將智利打造為全球綠氫研究、開發、生產及出口中心；而台灣也於2022年將氫能列入「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」。

外交部提到，訪團2日至6日與智利國家發展署（CORFO）、外貿局（InvestChile）、國會福爾摩沙俱樂部、氫能協會（H2 Chile）及相關廠商等交換意見，並參觀智利氫能及燃料電池展（HyvolutionChile）。台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟並與智利氫能協會簽署合作備忘錄，宣示共同加速推動台智氫能產業合作。

外交部指出，智利是CPTPP 12個會員國之一，外交部將持續向智利等會員國宣介台灣入會有助於經貿互惠發展，營造友台氛圍，期望儘早獲致會員國支持台灣的共識。

外交部 智利 淨零

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