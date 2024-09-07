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北市社宅施工落後、2年完工戶不到6成 都發局揭兩大原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市萬華區的莒光社宅預計2021年完工，受大環境各工項缺工、新冠肺炎疫情等因素影響工期，直至2023年已完工。圖／都發局提供
北市萬華區的莒光社宅預計2021年完工，受大環境各工項缺工、新冠肺炎疫情等因素影響工期，直至2023年已完工。圖／都發局提供

北市多管齊下提供民眾社會住宅，去年底前已興辦逾2.2萬戶、整合公有住宅4516戶等管道共8萬1943戶。但審計部發現，北市都發局自建社宅2年完工戶數均不到6成、去年5處施工進度落後等多項狀況。都發局說，主要受大環境缺工、新冠疫情等因影響，已有6處社宅陸續完工，另要求廠商擬定趕工對策，並定期開會檢討進度。

審計報告指出，都發局自建社宅2021年完工1151戶、2022年1388戶，達成率僅0.47％、0.58％；去年至11月3日施工中社宅工程實際進度較預計落後，包含興隆E區、百齡水岸、福國、培英及三興共5處、1550戶，其中培英建案展延後仍落後3.53個百分點。

審計報告也提到，都發局委託專業物業公司協助管理社宅，經抽查去年4家物業公司管理中南、新奇岩、廣慈1區、廣慈2區等6處。不只住戶滿意度、住戶訪視等履約項目規範未盡周全，導致部分住戶滿意度調查回收份數比率低，如廣慈2區僅20.59%。

審計報告表示，都發局社宅內商業設施出租，去年9月底前已設有店鋪共16處、51戶，但都發局處理大龍峒、東明2處社宅店鋪欠租案件的催繳時程及作業沒有一致。

都發局回應，2021年預計完工而未完工共3處、2022年2處、2023年1處，主要受大環境各工項缺工、新冠疫情及統包商財務問題等因影響，行善、莒光等社宅陸續於前年與去年完工；施工落後是因大環境各工項缺工致出工數不足、新冠疫情影響人力及物料運輸、天候等，已要求廠商擬定具體可行的趕工對策，並定期召開進度檢討會議。

都發局說明社宅訪視作業進度，物管人員依契約須於該年度10月底完成承租戶訪視統計紀錄，各社宅目前皆配合住戶時間持續進行，尚無落後，應可如期完成；也提精進作為，包含訪視前先在社宅雲及布告欄宣導、訪視當天先跟住戶確認再至住家拜訪，以及要求物管中心聯繫住戶時，主動提醒填寫滿意度調查問卷，提升回收率。

至於2處社宅店鋪欠租案，都發局已訂定標準作業程序納入「不動產標售標租款項收繳處理作業」內控作業，如未繳清者，將依程序聲請法院強制執行；東明社宅1戶欠繳6萬8060元已全數收回，大龍峒社宅1戶欠繳10萬6369元，欠租戶依法院裁定更生方案按月償還，兩者均重新出租。

疫情 社會住宅

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