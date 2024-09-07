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嘉義火車站商圈鉅陞亮點旅店將熄燈 每月虧百萬…董座曝原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義火車站商圈鉅陞嘉義亮點旅店計畫結束營業。圖／取自鉅陞嘉義亮點旅店臉書
嘉義火車站商圈鉅陞嘉義亮點旅店計畫結束營業。圖／取自鉅陞嘉義亮點旅店臉書

鉅陞國際開發公司宣布明年在嘉義市推出2處基地公寓華廈大樓建案，昨天舉行垂楊路分公司動土典禮，卻傳出位在嘉市蛋黃區火車站商圈，經營10年的鉅陞亮點旅店將結束營業。鉅陞董事長褚學忠說，因陸客不來，又旅店腹地小停車不便，假日客人停車更難，旅店每月虧損百萬元，將結束營業，基地轉投資建案。

鉅陞亮點旅店是陞鉅購置前手經營業者，轉投資飯店，營運初期占火車站商圈交通地利、蛋黃區商業熱鬧優勢，經營績效不錯，隨著飯店民宿增加飽和，近年營運逐漸下滑，鉅陞旅店鄭姓協理說，公司與員工溝通，員工了解公司計畫結束營業，尊重員工選擇，可以轉到本業建築，也可依勞基法離職，目前旅店營運正常，配合公司決策計畫期程。

褚學忠昨天向參加分公司動土典禮的市長黃敏惠，說明計畫結束旅店原因，旅店腹地小停車不便，假日客人停車更難，找停車場用地不易，加上陸客不來，國外旅客大多韓國、馬來西亞、香港等，住宿轉到其他縣市旅遊，每月虧損百萬元。

鉅陞亮點旅店努力融合嘉市特色木材與鐵道文化，將「有感設計」導入房間，結合嘉市好店，獨家推出「All In One一站式」服務，旅客只要入住下單，旅店代訂林聰明沙鍋魚頭、福義軒蛋捲、莊家方塊酥、蕊杜巧克力、三哥肉乾、嘉冠喜煎餅、阿榮師啤酒鴨等伴手禮，還改為主打親子客群的房型。

對鉅陞亮點旅店計畫結束營業，嘉義市旅館公會理事長李啟光說，嘉市飯店旅館飽和，市場競爭激烈，陸客不來，客源無法再增加，業者經營困難加遽。市府觀光新聞處說，嘉市旅宿業共95家、房間數5290間，其中旅館79家、共5213間房，民宿16家共77間房，去年住宿人次214萬2364人次，比前年的184萬1499人次成長了16%，連續2年創下歷史新高。

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