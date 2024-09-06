前七月國際客運量年增45%

觀光持續復甦，根據交通部航政司最新統計，今年前七月國際航空進出客運量已超過3,090萬人次，年增45％，預估桃園機場今年底就有機會達到4,500萬人次，重返疫情前的九成。航政司長韓振華進一步預估，明年有機會能夠恢復到疫情前（2019年桃機的4,868萬人次）的水準。

根據統計，今年前七月我國際航線客運量已超過3,090萬人次，年增45%；其中桃園機場客運量已突破2,600萬人次，年增四成；台中機場國際航線客運量57萬人次，較去年同期成長1.6倍；高雄機場國際航線客運量262萬人次，成長亦超過八成。

此外，在轉機旅客部分，桃園機場除持續優化轉機設施，並自去年9月實施一站式保安，大幅提升轉機旅客便利性，今年截至7月轉機旅客已達403萬人次，較去年同期成長15%，亦較疫情前2019年同期成長近三成。

在國際郵輪方面，前七月國際郵輪進出我商港已達239艘次，較去年同期成長近三成，其中進出港旅客近51萬人次，外籍旅客占四成；依目前預報，2024年國際郵輪靠泊預計可達490艘次，恢復至疫情前七成，進出港旅客90萬人次，恢復至疫情前85%。