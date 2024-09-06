AI商機熱 催動航空貨運量 全年估達220萬公噸回升至疫前水準

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
航空貨運受惠於AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺。 聯合報系資料照
航空貨運受惠於AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺。 聯合報系資料照

AI商機持續助攻，根據交通部航政司統計，截至今年7月航空貨運量超過131萬公噸，年增6％，預估全年將有望達220萬公噸，回到疫情前水準，此外，看好未來航空貨運商機，桃機著手規劃113公頃的新貨運園區，希望2030年完工後，可滿足2040年預期發展到400萬噸的航空貨運需求。

交通部航政司長韓振華表示，航空貨運受惠於AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺，截至7月航空貨運量超過131萬公噸，較去年同期成長6%。預計今年底我國空運運貨量可達220萬公噸，可恢復到疫情前水準。

前七月貨運量統計
前七月貨運量統計

看好未來航空貨運商機，韓振華指出，在現有20公頃的貨運站區外，桃園機場公司著手規劃113公頃的新貨運園區，以滿足2040年400萬噸的航空貨運發展需求，計畫預計最快可以2030年完工，不過實際狀況仍看桃機第三跑道與航廈的施工進度，至於目前的貨運園區，未來仍會持續使用。

海運方面，韓振華指出，今年前七月台灣港群貨櫃裝卸量已達805萬TEU，較去年同期成長3%，其中又以高雄港534萬TEU最高，成長超過6%，其中高雄港轉口貨櫃更達246萬TEU，成長近9%。

此外，港務公司將配合高雄港第七貨櫃中心全面啟用，啟動高雄港貨櫃碼頭重新配置與改建計畫，透過擴大各航商業者營運基地，將港埠區位效益最大化，並搭配貨櫃增量等獎勵配套措施，以爭取更多航商靠泊進行貨櫃卸轉作業，鞏固高雄港為亞洲海運樞紐地位。

韓振華說明，為持續推動航港產業數位轉型，透過產業跨域合作並結合AI和5G等科技應用，提升港口作業效率及服務效能。

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