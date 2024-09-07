卓揆訪台船 期許三使命

行政院長卓榮泰昨（6）日參訪台船，透露「已經簽署台船七艘潛水艇預算的公文」，當面向新任台船（2208）董事長黃正弘期許台船三大新使命，包括國安、淨零與海洋，要台船走向太平洋，面向世界。

台船新任董事長黃正弘上月28日就職，上任還未滿月，卓揆率隊赴高雄視察，黃正弘報告提出，台船業務在首艘艦、原型艦難以獲利問題，卓榮泰當場表示，台船時代的使命就是國安、淨零、海洋，未來要再給台船製造七艘潛水艇，他笑問「這樣可以嗎？」他又打趣說「我們（行政院）一次把七艘潛水艇的預算跟供給，就擺在同一個計劃裡面。那天在簽公文的時候，我差點起立，站起來簽。」

卓榮泰指出，台船肩負守護國安、打造淨零永續與發展台灣海洋力三大使命。守護國安方面，依據賴清德總統指示，強化國家安全必須做長遠規劃，他已於日前核定潛艦計畫及預算，規劃籌建新式潛艦量產艦共七艘，請台船務必達成這項任務。

而在淨零永續方面，台船也加入離岸風電的海事工程事業，讓台灣在邁向淨零排碳目標有長足的進步。在發展台灣海洋力方面，他始終相信台灣不論在從事商業活動或面對軍事威脅，都必須面向海洋，勇敢走向太平洋和全世界。

黃正弘簡報時指出，台船商船建造成本與國外船廠相比，差距懸殊，依Clarksons分析，台船的貨櫃船成本比同業高出15至20%、散裝船成本高出約20至25%，像主機、發電機、電力、推進、航儀等系統普遍都要外購。對此，他建議政府應有振興我國商船產業政策，舉例應設立商船產業發展基金，協助產業發展升級與國際接軌；並提供航商在國內建造船舶的長期低利融資；其他如國內船廠建修造商船使用土地和碼頭設施，可減免租金及管理費等。