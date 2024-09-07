台化：迎「金九銀十」旺季

台塑四寶對第4季展望仍持樂觀態度。四寶普遍認為，第4季為傳統旺季，加上歐美降息、中國大陸推刺激經激措施，有望帶動需求回溫；台化（1326）董事長洪福源更表示，下半年石化、塑膠、纖維旺季「金九銀十」，預估成色有限，但還是會到來。

台塑表示，第4季為部分石化產品傳統旺季，印度雨季將提早結束，建材及塗料需求可望增溫，客戶開始回補庫存，近期海運費下降，帶動石化產品需求增加；第4季進入傳統需求旺季，開工率提高前提下，台塑營運將逐季成長。

台塑進一步分析，第4季受惠於歐美降息，美國房貸利率下降，將提振房地產相關產品需求，加上PVC及PP等產品需求預計回升都將有助石化產品需求增加。

南亞表示，第4季進入電子產業淡季，年底客戶庫存盤點，將嚴控庫存，下單偏向保守，新電子產品包括車載、網通、伺服器等需求仍旺，再加上全球政經情勢不確定性升高，終端消費難大幅提升，預估第4季營收與第3季相當；公司積極開發新能源車用材料、電子級膠膜及醫療用等差異化產品。

台化指出，9月大陸華東地區聚酯纖維下游需求已經出現復甦跡象，但全球經濟基本面尚未明顯改善，第4季是石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季，雖然成色有限，但仍會到來。

台塑化認為，預期9月全球煉廠煉製毛利持續低迷，加上OPEC+確定從10月開始增產，導致9月油價將保持弱勢，但10月為煉廠密集檢修期，將帶動煉製毛利回升。