周杰倫搶當台北大巨蛋開唱第一人 遠雄集團證實了
首位在台北大巨蛋舉辦演唱會的歌手一直是外界關注焦點，據杰威爾音樂指出，周杰倫將在今年12月上旬在大巨蛋舉辦演唱會。對此，遠雄集團證實，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出。
遠雄集團雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出，至於演出相關細節資訊，台北大巨蛋做為場地租借方，則尊重主辦方安排。
台北大巨蛋體育館於7月30日進行自衛消防編組應變能力驗證，因達送審驗證的目標，未來將可舉辦非體育賽事活動，換言之，大巨蛋將可舉辦演唱會活動，而首位將站上大巨蛋的歌星為將在國慶晚會演出的江蕙，緊接著周杰倫接棒在12月開唱，而這也是周杰倫睽違七年後再度於台北舉辦個人演唱會。
台北大巨蛋為遠雄建設持股24%台北大巨蛋BOT案的遠雄巨蛋事業公司，加上100%持股遠雄營造在大巨蛋投資的4%，合計綜合持股比率為28%，其他持股屬遠雄集團控股公司及關係企業持有。
台北大巨蛋耗時多年，今年正式啟用，其中最受外界矚目的就是能不能舉辦演唱會，關鍵的安全性問題如今驗證通過，象徵台北大巨蛋價值提升，未來更多功能與商機也將隨之而來。
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