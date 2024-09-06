華新舉行ESG供應商大會 董座焦佑倫：攜手供應商創造永續價值

華新麗華（1605）6日舉行供應商大會，以「減碳永續、智能未來」為主題，會中分享公司事業展望，並以「華新永續經營發展」、「企業綠色永續減碳」以及「AI數位應用提升企業營運」為主題，邀請供應商夥伴與專家學者共同探討，總計近百家廠商共同參與。

華新麗華董事長焦佑倫表示，首先感謝所有供應商夥伴，說明華新麗華能夠持續成長，須具備我們對社會的責任感、財務管理能力，以及有效的企業策略三大要件。

另外，隨著外在資訊科技改變，華新也積極透過智慧製造、AI科技運用、智能運營平台及決策模式等，建立有效執行力的組織文化，這些都是驅動華新麗華成長的企業價值。

焦佑倫表示，未來華新麗華將透過公司治理、科技應用、智能生產、韌性供應鏈、材料與綠能產業的布局，落實ESG於日常運營中，期待與供應商夥伴攜手，共同應對機會與挑戰，並透過互助的供應鏈生態系，實現更長遠緊密的夥伴關係達到共榮共贏，同創造永續價值。

會中華新麗華與供應商夥伴分享電線電纜事業、不鏽鋼事業、資源事業以及歐洲投資現況，並進行「華新永續經營發展、企業綠色永續減碳、AI數位應與企業營運升級」三場主題研討。

華新麗華指出，將建置電子採購系統，提供企業與供應商間更安全、更方便的交易平台，給予公平、公正、公開的競爭機會；並將啟動優秀供應商遴選，經由科學評核選拔包含綠色採購貢獻、低碳聯盟夥伴以及交期、品質、服務均有傑出表現之優質廠商，給予公開表揚；未來將協助供應商落實及強化企業社會責任管理能力，實現華新麗華誠信採購與韌性供應鏈的永續願景。