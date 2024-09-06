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卓榮泰期許台船打造國際競爭力 並達成三大使命

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰6日參訪台灣國際造船股份有限公司。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰6日參訪台灣國際造船股份有限公司。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰6日指出，台船（2208）公司是全國最大、歷史最悠久的造船廠，期許該公司董事長黃正弘運用全新概念調整公司財務體質，朝健康永續的方向前進，並持續發掘及培育更多優秀人才，研發創新技術，提升國際競爭力，以達成守護國安、打造淨零永續與發展臺灣海洋力三大使命。

卓榮泰指出，台船公司是全國最大、歷史最悠久的造船廠，扮演維繫我國家安全的重要角色，享負國際盛名，今日造訪的高雄廠區腹地超過100多公頃，設立迄今已有半世紀，而基隆廠區則有百年以上歷史，面積約為高雄廠區的三分之一。

卓榮泰進一步說，台船公司新任董事長黃正弘於8月28日上任，是一位風度翩翩、文質彬彬的學者，他們兩人第一次見面時，黃正弘便暢談其教學理念，以及對台船經營的未來展望。而剛才黃正弘在說明「台船公司營運」簡報時，幾乎不需看簡報內容，便能運用SWOT分析清楚闡述台船公司在營運上所面臨的優勢、劣勢、機會與威脅，同時也發揮學術研究精神，將該公司過去歷史沿革、現況及未來發展掌握得非常透徹，相當用心帶領該公司進入新的階段。

此外，卓榮泰也肯定台船公司全體同仁對黃正弘傾囊相助，讓黃正弘在上任一個多星期，便能對台船公司業務瞭若指掌，相信在所有董事、工會及同仁共同努力與協助下，台船公司將能以最快速度展現全新面貌。

卓榮泰表示，台船公司在經營與財務上面臨若干困難與挑戰，以及來自國外競爭對手的強大威脅，他期許黃正弘能夠運用全新概念調整台船公司財務體質，讓台船步上正常營運的軌道，朝健康永續的方向前進；同時不須與一般國外船廠做廉價競爭，而是要發揮實力，持續發掘及培育更多優秀人才，培養新一代的接班團隊，進一步研發創新技術，不斷提升國際競爭力，政府也會從中給予協助。

卓榮泰指出，台船公司肩負守護國安、打造淨零永續與發展台灣海洋力三大使命。在守護國安方面，依據賴總統指示，強化國家安全必須做長遠規劃，他已於日前非常慎重而堅定地核定潛艦計畫及預算，規劃籌建新式潛艦量產艦共7艘，而國家的安全就交付在各位手上，請台船公司務必達成這項任務。

在打造淨零永續方面，台船公司也加入離岸風電的海事工程事業，讓台灣在邁向淨零排碳目標有長足的進步。在發展台灣海洋力方面，他始終相信台灣不論在從事商業活動或面對軍事威脅，都必須面向海洋，勇敢走向太平洋和全世界，也感謝台船公司為台灣打造堅實的基礎。

最後，卓榮泰感謝高雄市長陳其邁所率領的市府團隊，以及中央民意代表與地方議會同仁，長期關注台船公司營運情形及員工權益，也請大家持續反映台船公司所面臨問題，讓政府能夠迅速解決。

卓榮泰 台船 國安

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