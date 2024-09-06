擴大投資台灣 台聚興建「創新高值生產暨研發中心」

投資台灣事務所6日再通過二家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的台灣聚合化學品，與中小企業方案的炬鋒特殊鋼。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,530家企業超過2兆3,463億元投資，預估創造15萬3,790個本國就業機會，其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有316家企業投資約1兆2,988億元，創造8萬8,363個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,023家企業投資約4,850億元，創造3萬7,136個就業機會，後續尚有25家企業排隊待審。

台聚主要業務為設計、研發、製造與銷售乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂(EVA)及聚乙烯(PE)塑膠粒，除可製成日常生活中各類塑膠用品外，亦於太陽能封裝膜級EVA市場及高價值光學材料、生醫檢測等領域持續成長。

為確保競爭優勢與研發能力，台聚繼2020年斥資逾15億元在高雄港洲際貨櫃二期石化油品中心興建石化儲槽及相關智能設備後，今再度擴大投資於新北國際AI+智慧園區興建「創新高值生產暨研發中心」，設置多項節能減碳的設備系統，規劃申請綠建築標章，並將建立雲端資料庫，升級智能化設備與加工技術，以優化製程品質及產品性能，同時招聘並培育先進材料、AI及ESG相關的專業人才，開發具差異化與客製化的利基型產品，目標為邁向低碳永續、高值化產業發展，提升企業核心價值。

炬鋒特殊鋼（JFS）則是一家鋼材供應及OEM加工服務整合公司，主要供應各類特殊鋼圓棒、鋼板、圓管材料及提供定尺裁切、加工服務，近年亦積極推動高附加價值、高精度零組件之精微金屬製品代工統合服務。

為進一步提升公司競爭力，規劃在台中市東勢區興建新廠，將採購自動化設備與結合ERP及MES系統，有效提高產品良率與生產效率。未來新廠以取得綠建築標章為目標，將裝設太陽能發電設施、雨水回收池等，以配合政府節能減碳政策。該案投資金額約3.7億元，可創造十名本國就業機會。