台糖推綠色農牧 東海豐循環園區奪國家企業環保銀級獎

台糖公司以循環經濟理念養豬、推動畜牧廢棄物資源化成效斐然，轄下指標性綠能畜殖場「東海豐農業循環園區」勇奪第六屆國家企業環保獎銀級獎殊榮。台糖總經理陳立人6日出席受獎時表示，感謝各界看到台糖對畜牧轉型的努力，台糖會持續以循環及科技新思維，打造養豬新風貌，創造綠色新價值。

台糖表示，東海豐園區不僅是全臺首座結合綠能、水循環及生物循環的農畜場域，更是全球第一座獲得BS 8001循環經濟國際標準認證的畜殖場，以「三零」（零廢棄、零排放、零事故）為願景目標，實踐減排、除臭，成功翻轉豬場鄰避印象。台糖更以此園區為標竿，再接再厲推動轄下13座豬場改建計畫，帶領台灣養豬產業轉型升級、提升淨零永續競爭力。

台糖指出，東海豐園區的特色是導入新式負壓水簾密閉畜舍，控溫、控濕，控疫病，內建通風除臭、自動餵飼系統，實踐智慧化管理。畜舍採用高床式條狀地板，再搭配刮糞系統，大幅減少豬舍清洗用水達75%以上，豬糞尿經統一收集後，以密閉管線輸送至沼氣中心，透過厭氧消化處理程序，產生的沼氣可發電，固液分離後的沼渣，加入木屑及廢菇包製成有機質肥；沼液則進入污水處理系統，回收再利用於樹木澆灌或園區用水。畜舍屋頂建置太陽能板，有助畜舍內降溫，同時生產綠電、減少碳排，加速國內再生能源轉型。

台糖補充，因東海豐園區具備科技養豬、轉廢為能、綠能環保及環境教育等多重特色，後續台糖13座畜殖場也以此為標竿，加速推動現代化改建，待全面改建完成後，將引領台灣養豬進入一個劃時代的新紀元。台糖以循環經濟及現代化設備重新定義養豬，盼能發揮帶頭效果，鼓舞更多相關業者願意投入友善環境養殖，提升效率、落實資源循環，推動國內畜牧邁向永續發展。