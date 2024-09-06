1111攜手偉康科技 員工挽袖捐血、實踐社會共好

天氣炙熱影響民眾出門捐血意願，為持續補充血液庫存量，1111人力銀行攜手偉康科技以及台北捐血中心，6日在捷運南京三民站一號出口舉辦捐血活動「熱血英雄就是你！捐出一袋血，傳遞一份愛」，時間從上午9點半至下午4點，並號召全體員工挽袖捐血，以實際行動支持社會公益，雖然艷陽高照氣溫逼人，但絲毫不影響前來奉獻愛心的捐血人，更成功吸引欲搭乘捷運的旅客停下腳步挽袖。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，本身是O型血，自己在20歲那年開始成為快樂捐血人，純粹抱持著捐血除了可以挽救瀕臨危急的生命之外，又能促進身體新陳代謝，何樂而不為，而這也正是1111人力銀行積極倡議的「利他精神」，取之社會回饋大眾，一直是我們的核心價值，如同今年的【幸福企業】活動已邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐獎項，歷年得獎公司更是就業市場指標，優質的公司、佛心的雇主，一定要被外界看見，「人，一輩子有三分之一的時間都在工作，讓求職者找到有溫暖的工作，是1111人力銀行的一貫理念」，也是舉辦幸福企業活動的初衷。

偉康科技期望緩解近期血荒之災，不僅鼓勵公司員工踴躍參與，更邀請周邊企業、店家以及鄰里居民共同投捐血行列。除了公益活動，在環境、社會與治理（ESG）方面也持續多元積極地投入，期望以實際行動促進社會的整體進步。環境保育方面，公司近期搬遷，在新辦公環境中全面採用環保燈具，在節能減碳方面持續實現承諾，透過節能方式，以此為大自然盡一份心力，不僅給予同仁更好的工作環境，也落實環保責任。

偉康科技總經理陳怡良表示：「我們相信企業的成就不僅體現在營運績效上，更體現在企業對社會的貢獻與責任。偉康同時在公益活動上、女科技人多元共融、與節能減碳方面，都希望盡己力回饋社會，達到永續經營。」

張篆楷表示，捐血對於個人只是舉手之勞，卻有機會挽救處於生死邊緣的病患，因此很高興看到同仁主動前來響應，不僅是做公益，更是抱持著慈悲的起心動念，未來公司將持續投入更多心力在公益領域，讓人人都能進入幸福企業，邁向共好社會。