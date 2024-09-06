達麗台中45億新案動工 董座：未來五年業績都準備好了

達麗建設（6177）6日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口何安段45億元新案開工典禮，由董事長謝志長主持。目前，達麗在全台的庫存土地超過1.5萬坪，「未來五年的業績都準備好了」，公司力拚每年推案百億、營收百億的目標。

謝志長表示，台中市近年來受惠於各項重大建設和大型投資案不斷湧入，在蛋白區房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區，而台灣大道及文心路為台中最主要的道路十字軸線。

達麗「何安段」建築基地就在此十字軸線旁，擁有地段上的優勢，可以稱得上是台灣大道上最後壓軸地王，且沿著台灣大道規劃的捷運藍線也訂明年動工，預計10年後完工，未來文心路捷運綠線、台灣大道捷運藍線交匯的雙捷運市政府站，有著獨一無二價值。

此案除了鄰近七期新光三越、台中大遠百百貨商圈，正對五期能享有完善的生活機能，還被重大建設林立的水湳智慧城、知識之海科博館圍繞，是位於市中心最核心地段，也鎖定中台灣科技新貴崇尚精緻生活的品味，地段前景、產品獨到優勢，是通膨時代的置產首選。

達麗「何安段」全案規劃興建地上21樓、地下4層，總戶數182戶，21至38坪、2至3房的宜居建築，業界推估每坪單價8字頭起跳，總銷約45億元，預計第4季正式公開。

此案的宜居建築規劃，塑造成一座城市中的森林，近20米退縮花園給繁華的城市森呼吸的空間，也創造絕佳視野，也因其地段的獨特性，位於台中捷運綠線與藍線十字軸線旁，規劃一座台中市難得的雙捷運綠建築，成為城市發展的新典範。

達麗今年推案金額合計241億元，包括總銷66億元的北投「河藴」、45億元的台中「何安段」、90億元的台南「世界仁」及40億元的高雄「世界學」。

達麗目前在全台擁有逾1.5萬餘坪土地，包括新北塭仔圳段、新竹市東區、台中北屯洲際段、台南平實營區及高雄岡山，足供未來五年推案無虞。

向來以獵地精準、鎖定精華區域開發的達麗建設，也於今年7月以5.71億餘元購入台中市北屯區14期洲際段約582.86坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元。

此外，達麗台中預售建案有還有烏日區「新高鐵」，此案緊鄰全台最大百貨商場「D-ONE第一大天地」，銷售已近八成，每坪成交單價已站穩5字頭。

達麗預計今年入帳個案，包括總銷40億元「陽明大苑」，及總銷75億元「松丹達麗」，後者目前銷售率約八成，預計年底可達九成以上。法人估，達麗今年營收應可達百億元，每股稅後純益上看5元。