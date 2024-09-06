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台塑四寶8月營收與上月比都衰退 台化較去年同期小成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑集團6日公布8月合併營收，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）四公司單月業績表現，較上月小幅衰退8.9%、0.3%、2.2%與1%；若與去年同期比較，台化較去年成長1%。

台塑表示，8月合併營收161.4億元，與7月比減少15.69億元，主要是銷售量差減少。公司8月安排麥寮PVC廠及鹼廠歲修，產銷量減少，加上印度標準局(BIS)原定8月24日實施PVC認證，當地客戶擔心市場供應貨源減少，提前於7月備料，因此8月PVC及液鹼銷售量，合計比7月減少8.4萬噸。

南亞8月份合併營收224.6億元，月減0.3%，南亞8月各產品營收互有增減，其中塑膠加工產品因車用皮、傢飾材料銷售量增加，業績成長；化工產品因德州EG銷售增加及部分7月訂單延至8月出口，營收相對增加；不過，南亞電子材料產品由於大陸消費信心不足，營收下滑；另外聚酯產品也受瓶用粒旺季即將結束影響，交運量減少。

台化指出，針對銷量表現，母公司因ARO-2廠安排定檢，影響PX、OX產銷量及萃餘油回售台塑化合計減少7.4億元；SM因應市況調降開動，產銷減少0.8億元。另PP加強銷售爭取商機，增加0.9億元。台化寧波則增加10億元，主因PTA完成消缺檢修，加強銷售調節庫存，增加11.2億元；另PIA下游需求減少，影響0.8億元。售價方面，因原油價格震盪走低，原料成本缺乏支撐，遠洋運費高漲且下游需求疲弱，影響主要產品行情弱勢下跌。

台塑化表示，8月合併營業額比7月減少6億699萬元，減幅1%，其中煉油事業營業額比7月增加1.0%；烯烴事業營業額則比7月減少13.8%。

台塑化 營收

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