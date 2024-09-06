大同智能、京元電子簽綠電長約 明年起轉供逾4億度綠電
大同（2371）旗下能源服務事業大同智能6日與半導體封測大廠京元電子舉行綠電合作簽約儀式，分別由大同智能董事長王光祥、總經理黃允巍及京元電子董事長李金恭、總經理張高薰代表簽訂綠電合作長約，大同智能將自2025年開始轉供京元電子總計超過4億度綠電，相當於減少20萬噸碳排量。
大同兼大同智能董事長王光祥表示，因應氣候變遷導致的極端氣候，國際間祭出碳關稅制度，國內也預計2025年開始課徵碳費，產業界多管齊下調整碳排放，降低碳足跡，已是刻不容緩的社會責任。
他強調，大同智能與京元電子的合作為兩家公司對環保的共同承諾，並為產業樹立典範，引領更多企業加入綠色供應鏈，提升國際競爭力。
京元電子董事長李金恭表示，因應全球氣候變遷，京元電子致力於減碳承諾，不僅是發展的新機遇，也是對環境負責的重要實踐。推廣綠色能源不僅能夠有效降低對環境的影響，還能顯著提升我們在國際市場上的競爭力。此次合作將為企業開創新的發展契機，並攜手推動綠色能源事業，為環境保護做出更大貢獻。
大同智能運用集團優勢，持續開發綠電市場，截至今年8月止，綠電業務已較2023年全年成長1倍，預計全年成長將上看1.5倍。大同智能為台灣少數同時擁有售電及發電執照的全方位能源服務商，累積太陽能電廠建置規模超過 300MWp，實績遍布全台與離島，年發電量近 4 億度，領先業界提供包含創能、節能、儲能與用能之一站式淨零能源解決方案。
目前大同智能綠電轉供服務對象囊括金融、製造、生技、半導體等產業，未來將以拓展用電大戶主力的半導體、AI產業為主要目標，並提供從碳盤查、系統整合、綠電、設備、維運等一站式淨零能源解決方案，爭取綠色商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言