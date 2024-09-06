大同旗下大同智能攜手京元電子簽綠電長約 預計2025年開始轉供

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能6日宣布與半導體封測大廠京元電子共同舉行綠電合作簽約儀式，雙方分別由大同智能董事長王光祥、總經理黃允巍及京元電子董事長李金恭、總經理張高薰代表簽訂綠電合作長約，大同智能將於2025年開始轉供京元電子總計超過4億度綠電，相當於減少20萬噸碳排量。

大同公司兼大同智能董事長王光祥表示，因應氣候變遷導致的極端氣候，國際間祭出碳關稅制度，國內也預計2025年開始課徵碳費，產業界多管齊下調整碳排放，降低碳足跡，已是刻不容緩的社會責任。大同智能與京元電子的合作為兩家公司對環保的共同承諾，並為產業樹立典範，引領更多企業加入綠色供應鏈，提升國際競爭力。

京元電子董事長李金恭表示，因應全球氣候變遷，京元電子致力於減碳承諾，這不僅是我們發展的新機遇，也是我們對環境負責的重要實踐。推廣綠色能源不僅能夠有效降低對環境的影響，還能顯著提升我們在國際市場上的競爭力。此次合作將為我們企業開創新的發展契機，並攜手推動綠色能源事業，為環境保護做出更大貢獻。

大同說明，大同智能運用集團優勢，持續開發綠電市場，截至今年8月止，綠電業務已較2023年全年成長1倍，預計全年成長將上看1.5倍。大同智能為台灣少數同時擁有售電以及發電執照的全方位能源服務商，累積太陽能電廠建置規模超過 300MWp，實績遍布全台與離島，年發電量近 4 億度，領先業界提供包含創能、節能、儲能與用能一站式淨零能源解決方案。

目前大同智能綠電轉供服務對象囊括金融、製造、生技、半導體等產業，未來將以拓展用電大戶主力的半導體、AI產業為主要目標，並提供從碳盤查、系統整合、綠電、設備、維運等一站式淨零能源解決方案，爭取綠色商機。