蛋白漲完換蛋黃？ 北市新案房價年漲17%居冠

住商機構彙整實價登錄資料，統計七大都會區第二季平均新案成交行情，七都房價皆創歷史新高，台北平均新案單價首次突破120萬元，新北、桃園也雙雙達到6字頭與4字頭大關。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年「股房連動」效應驚人，機能成熟的都會區，不分南北各有不少房市話題，致使全台新案均價續創新高。

住商機構根據實價登錄資料，彙整包含新竹縣市等七大都會區之區域預售交易，並統整出今年第二季單季成交行情。

統計顯示，台北市第二季平均新案單價約123.8萬元，為各縣市最高，與2023年同期相比漲幅約17%，為七都之冠。

新北市第二季新案平均行情約每坪60.4萬元，首次單季行情突破60萬元大關。桃園市第二季新案單價則為40.2萬元，也是首次平均新案房價站上4字頭。

賴志昶表示，大台北地區房價走勢驚人，北市長期價位為全台之首，過去由於房價基期較高，漲勢有所受限，惟近期受惠於蛋黃區都更、危老改建議題，加上土地價格寸土寸金，使得新案單價一飛衝天。

新北、桃園近年來則有捷運與高鐵等議題，區域與北市交通愈加便捷，大台北生活圈逐漸成形，磁吸北市人口持續遷移，致使房價外擴現象明顯。

值得注意的是，以往房市表現亮眼的大新竹與台中市，第二季新案成交單價分別為49.3、49.2萬元，與去年同期相比漲勢皆不到一成。

賴志昶指出，大新竹地區受高科技產業人才帶動，台中市近年在北屯、西屯及南屯有重劃區與捷運等議題，兩區域房價長年有所支撐，惟近年來區域發展飽和，建商逐漸往房價較低的蛋白區插旗，致使新案漲勢限縮。

至於南二都的台南市、高雄市，第二季新案行情則約35.3萬、37.9萬元，其中高雄市與去年同期相比上漲13%，位居七都亞軍。

賴志昶認為，南二都有半導體龍頭產業進駐帶動，且高雄市近期產業發展強勁，楠梓、橋頭周邊行政區域皆吸引不少建商插旗，在新案持續疊價之下，價格頗有支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，全台不分南北新案價位雖持續創新猷，惟下半年面臨銀行限貸風暴，且各大行庫將限縮建商餘屋貸款等傳聞不斷，對新案銷售增添不小壓力。