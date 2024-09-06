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華德動能電巴正式在東京池袋運行 加速日客運業者落實零排放目標

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車王電兼華德動能董事長蔡裕慶。記者侯永全／攝影
車王電兼華德動能董事長蔡裕慶。記者侯永全／攝影

華德動能（2237）與日本住友商事合作的電動巴士方案9月6日於日本國際興業株式會社東京池袋營業所舉行通車典禮。本次投入運行的電動巴士是由華德提供技術授權及完整系統，再由西日本鐵道株式會社組裝，通過日本車輛審驗認證及取得運行執照，國際興業巴士將於9月9日投入東京最繁華熱鬧的池袋區高島平站正式運行。

日本國際興業為橫跨交通運輸、飯店、休閒旅遊、貿易以及房地產之集團，在日本營運約450 條路線市區巴士，也營運高速、機場及旅遊巴士，為日本指標性交通運輸集團，而且該集團與台灣淵源頗深，旗下的4大飯店今年6月來台舉辦台灣感謝之夜，並且共同捐贈台灣東部地震善款賑災。

華德動能自2022年開始就與日本交通運輸業者合作，在日本交通業界已造成廣大迴響。日本政府提出「2050年實現碳中和」目標，而車王與華德提供的電動巴士及能源管理解決方案，最大目的在於降低日本公車的運營成本、增加就業機會、實現零排碳運輸，並加速智能化及提高乘客舒適性之電動巴士普及。

華德電巴已經穩居日本電動巴士市佔率8%。

車王電（1533）兼華德董事長蔡裕慶指出，年底前在日本市佔率就會突破10%，目標在未來三年內成為日本占有率最高的電動巴士系統供應公司，並指出華德已建構完整的「電動商用車生態系」，在日本的合作不僅只是電動巴士，還包含符合CHAdeMO標準的車王充電機、車隊管理平台以及智慧充電軟體系統。

今年華德更是將台灣最大公車動態系統服務廠商銓鼎科技完全併入，以加速建構智慧型交通運輸系統與車隊管理完整生態系，包括國內、外的售後服務，都沒有問題，未來還可以「服務、製造整廠輸出」方式，持續布局海外市場。

公車 日本 生態

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