美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權
新藥公司美時5日夜間公告董事會決議以5000萬美元（約新台幣16億元）收購全球醫療保健公司賽諾菲（Sanofi）在越南和柬埔寨的治療藥物「Alpha Choay」商標、市場授權和製造技術。
美時今天盤中股價攻高至277元，上漲10.5元，漲幅3.9%。
美時表示，交易完成後，將立即接管Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售業務。2023年Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售額超過2200萬美元（約新台幣7.04億元）。
美時表示，此收購案是美時今年於東南亞的第2件收購案，將使美時進入越南的藥房通路，擴大在地區影響力。
此外，台新藥今天發出新聞稿，宣布眼科新藥取得衛福部食藥署（TFDA）審查，並收到所核發的藥品外專用許可證，將於9月完成首次對美國授權合作夥伴出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言