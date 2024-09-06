快訊

台東縣府局處花300萬出國考察 人事處長「返國後隔天退休」惹議

糗！海軍錦江級軍艦左營外海碰砂壩擱淺 脫困駛回軍港

4大學爆缺額假帳醜聞 誠信都踐踏教育還剩什麼？

美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權

中央社／ 台北6日電
美時總經理Petar Antonov Vazharov。記者曾吉松／攝影
美時總經理Petar Antonov Vazharov。記者曾吉松／攝影

新藥公司美時5日夜間公告董事會決議以5000萬美元（約新台幣16億元）收購全球醫療保健公司賽諾菲（Sanofi）在越南和柬埔寨的治療藥物「Alpha Choay」商標、市場授權和製造技術。

美時今天盤中股價攻高至277元，上漲10.5元，漲幅3.9%。

美時表示，交易完成後，將立即接管Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售業務。2023年Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售額超過2200萬美元（約新台幣7.04億元）。

美時表示，此收購案是美時今年於東南亞的第2件收購案，將使美時進入越南的藥房通路，擴大在地區影響力。

此外，台新藥今天發出新聞稿，宣布眼科新藥取得衛福部食藥署（TFDA）審查，並收到所核發的藥品外專用許可證，將於9月完成首次對美國授權合作夥伴出貨。

新台幣 美時 越南

延伸閱讀

強颱摩羯將侵襲海南島、越南 粉專：挑戰今年最強風王

越南應對颱風摩羯 關閉河內內排等4座機場

選美皇后站台拚人氣！越南旅客赴台人次下挫8% 台灣館旅展俏皮造型曝

64歲台籍男子在越南遇害！與醉漢當街起衝突 遭對方持剪刀刺死

相關新聞

股房連動效應驚人！ 七都新案房價全創新高 北市首破120萬

住商機構彙整實價登錄資料，統計七大都會區歷年第2季平均新案成交行情，不僅七都房價皆創單季歷史新高，且台北平均新案單價首次...

蛋白漲完換蛋黃？ 北市新案房價年漲17%居冠

住商機構彙整實價登錄資料，統計七大都會區第二季平均新案成交行情，七都房價皆創歷史新高，台北平均新案單價首次突破120萬元...

華德動能電巴正式在東京池袋運行 加速日客運業者落實零排放目標

華德動能（2237）與日本住友商事合作的電動巴士方案9月6日於日本國際興業株式會社東京池袋營業所舉行通車典禮。本次投入運...

台新藥眼科新藥 本月正式出貨美國

台新藥（6838）6日宣布，眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 0.05%（APP13007）順利取得衛福部食藥署（TFDA）...

中菲行營業額持續成長 歸功全球150個實體通路

中菲行國際（5609）營業額持續成長，歸功於超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優...

美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權

新藥公司美時5日夜間公告董事會決議以5000萬美元（約新台幣16億元）收購全球醫療保健公司賽諾菲（Sanofi）在越南和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。