美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權

新藥公司美時5日夜間公告董事會決議以5000萬美元（約新台幣16億元）收購全球醫療保健公司賽諾菲（Sanofi）在越南和柬埔寨的治療藥物「Alpha Choay」商標、市場授權和製造技術。

美時今天盤中股價攻高至277元，上漲10.5元，漲幅3.9%。

美時表示，交易完成後，將立即接管Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售業務。2023年Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售額超過2200萬美元（約新台幣7.04億元）。

美時表示，此收購案是美時今年於東南亞的第2件收購案，將使美時進入越南的藥房通路，擴大在地區影響力。

此外，台新藥今天發出新聞稿，宣布眼科新藥取得衛福部食藥署（TFDA）審查，並收到所核發的藥品外專用許可證，將於9月完成首次對美國授權合作夥伴出貨。