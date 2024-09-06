「航空城」話題發酵 高雄小港實價站上3字頭

政府日前宣布斥資880億興建小港機場新航廈，目標打造一座年運量達1,650萬人次、供國際線及國內線共用的大型航廈。此一航空城計畫為小港房市帶來新動力，實價資料，目前預售大樓已站上三字頭，最高達一坪36.3萬元。

小港最貴預售案為「清景麟國家公園」，實價顯示，含店面共590戶，目前已售出揭露458戶，今年成交均價達一坪32萬元，其中8樓兩房戶，今年5月以1,310萬元售出，每坪達36.3萬元，創小港新高。

高雄受惠台積電入駐，近年房市快速起飛，小港因離楠梓較遠，起步較慢，一度被稱為高雄市區最後1字頭房價區。

不過隨著亞灣AI科技產業聚落發展、捷運小港林園線等交通建設規畫，加上880億新航廈計畫啟動，小港房市加快跟上市區腳步。

其中880億新航廈計畫最令業者期待，清景麟集團創辦人林聰麟表示，此一計畫預計於2032年一期完工，並以2045年時國際線、國內線的加總運量1,650萬人次為目標。

此一計畫不只促進高雄產業投資、觀光發展，加上既有捷運整合、聯外交通轉乘，周邊商業、旅宿、購物與餐飲等機能設施，預見將成為桃園機場之後的第二大「國際航空城」，改變高雄的全新天際線、反轉台灣的新國門印象。

清景麟國家公園位於松園一路，松園六路及松園三路，基地約2,180坪，興建地上17層、地下4層，景觀2-3房，個案訴求位於位於小港森林公園第一排，採用日本「住友制震」，並使用國際建材配備。