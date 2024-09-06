快訊

拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球不動產市場透明度排名 台灣前進三名到第26 超車南韓

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
2024年全球不動產透明度指數排名顯示，台灣的全球排名前進三名到第26，在亞洲位居第四，超越南韓。美聯社
2024年全球不動產透明度指數排名顯示，台灣的全球排名前進三名到第26，在亞洲位居第四，超越南韓。美聯社

仲量聯行（JLL）公布的2024年全球不動產透明度指數排名顯示，英國蟬連榜首，美國則被法國擠下第二名位置，日本排名第11，為亞洲國家最高，台灣的全球排名前進三名到第26，在亞洲位居第四，超越南韓

仲量聯行評比全球89個國家與地區不動產市場的256個個別指標，彙整出不動產透明度指數，評比因素包括租金與閒置率等市場基本面的可得數據、交易透明度、推動環保的營建措施等，今年的報告顯示多數國家與地區的透明度都提高，以排名最高的「高度透明」市場進展最大。

英國蟬連榜首，法國則擠下美國成為第二名，美國落居第三，澳洲、加拿大排名分別維持在第四、五名。

日本2024年位居第11，比上次的2022年報告前進一名，也是亞洲國家排名最高，新加坡全球排名前進一名到第13，為亞洲第二高，首度進入「高度透明」市場，主因為提高永續標準，以及整體不動產產業聚焦整合科技與數位服務。

亞洲排名第三高的是香港，全球排名前進一名到第15，台灣為亞洲第四高，全球排名爬升三名到第26，且超車南韓；南韓全球排名往上提高一名到第27。這三個地區都屬於「透明」市場。

在各項次指標類別中，台灣以永續性的全球排名最高，位居第14，交易過程名列第17，市場基本面在全球位居第24，監管與法規、投資表現分別為全球第29，上市平台是第35。

南韓 美國

延伸閱讀

Telegram執行長：法國以第3方貼文起訴為錯誤做法

騰訊強攻南韓遊戲市場

氣候變遷影響...南韓歷經最熱夏天 刷新近半世紀高溫紀錄

中職／安芝儇回南韓卻是代言宣傳港都 她嗨喊「我是高雄人」

相關新聞

「航空城」話題發酵 高雄小港實價站上3字頭

政府日前宣布斥資880億興建小港機場新航廈，目標打造一座年運量達1,650萬人次、供國際線及國內線共用的大型航廈。此一航...

全球不動產市場透明度排名 台灣前進三名到第26 超車南韓

仲量聯行（JLL）公布的2024年全球不動產透明度指數排名顯示，英國蟬連榜首，美國則被法國擠下第二名位置，日本排名第11...

群益證秋節採購在地履歷文旦 擴大推動視障按摩服務落實 ESG 政策

中秋佳節群益金鼎證券落實ESG支持在地產業，照顧員工福利，大量採購在地栽種、符合產銷履歷認證及SGS農藥檢驗合格標準的「...

影／台積電來嘉設廠帶動房市熱 鉅陞集團嘉市2處建案推出時間曝

台積電2座先進封裝廠嘉科園區興建中，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市熱，吸引各大財團建設公司投資，鉅陞...

三重閒置32年三千坪土地要賣了 底價31.5億

今年工業不動產市場交易額創新高，不少地主起心動念想賣地。仲量聯行表示，新北市黃金工業區域一塊罕見單一產權大面積土地，19...

想當包租公「便宜價」房子這樣挑！ 限貸令衝擊下該買預售屋、中古屋？

「買房抗通膨」、「被動收租」是許多民眾投資房地產的動機，依內政部《危老條例》門檻，全國有約500萬戶屋齡超過30年以上老屋，顯示購屋、換屋是一種持續汰舊換新的「剛性需求」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。