全球不動產市場透明度排名 台灣前進三名到第26 超車南韓

仲量聯行（JLL）公布的2024年全球不動產透明度指數排名顯示，英國蟬連榜首，美國則被法國擠下第二名位置，日本排名第11，為亞洲國家最高，台灣的全球排名前進三名到第26，在亞洲位居第四，超越南韓。

仲量聯行評比全球89個國家與地區不動產市場的256個個別指標，彙整出不動產透明度指數，評比因素包括租金與閒置率等市場基本面的可得數據、交易透明度、推動環保的營建措施等，今年的報告顯示多數國家與地區的透明度都提高，以排名最高的「高度透明」市場進展最大。

英國蟬連榜首，法國則擠下美國成為第二名，美國落居第三，澳洲、加拿大排名分別維持在第四、五名。

日本2024年位居第11，比上次的2022年報告前進一名，也是亞洲國家排名最高，新加坡全球排名前進一名到第13，為亞洲第二高，首度進入「高度透明」市場，主因為提高永續標準，以及整體不動產產業聚焦整合科技與數位服務。

亞洲排名第三高的是香港，全球排名前進一名到第15，台灣為亞洲第四高，全球排名爬升三名到第26，且超車南韓；南韓全球排名往上提高一名到第27。這三個地區都屬於「透明」市場。

在各項次指標類別中，台灣以永續性的全球排名最高，位居第14，交易過程名列第17，市場基本面在全球位居第24，監管與法規、投資表現分別為全球第29，上市平台是第35。