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群益證秋節採購在地履歷文旦 擴大推動視障按摩服務落實 ESG 政策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證秋節採購在地履歷文旦，落實ESG政策。(群益金鼎證券/提供)
群益證秋節採購在地履歷文旦，落實ESG政策。(群益金鼎證券/提供)

中秋佳節群益金鼎證券落實ESG支持在地產業，照顧員工福利，大量採購在地栽種、符合產銷履歷認證及SGS農藥檢驗合格標準的「老欉麻豆文旦」，高達2,435台斤贈送給全體員工，更試辦中南區員工視障按摩巡迴服務，也邀請台灣知名插畫家親臨公司舉辦藝文講座，讓群益同仁享受全方位的中秋身心靈盛宴。

群益證為落實ESG政策綠色消費優先採購國產商品，以減少運送過程碳排放，並以具體行動支持在地小農理念，採購當地栽種、符合產銷履歷認證及SGS農藥檢驗合格標準之「老欉麻豆文旦」2,435台斤贈送給全體員工，此為三代傳承職人嚴選的在地好物，希望能讓同仁感受濃濃的秋節氛圍。

此外，群益金鼎證券自103年開辦員工視障按摩服務，作為公司長期關懷員工的其中一環，為員工提供舒緩壓力的機會也同時照顧社會弱勢族群。為了將這項有益於身心靈的服務提供給更多員工，群益證於今年9月11日及9月13日，分別在南區的三民分公司及中區的台中分公司，試辦了中南區員工視障按摩巡迴服務。這次的試辦活動是公司在深化員工關懷方面的又一項創舉，讓更多分公司員工能夠體驗視障按摩師專業的服務，並在繁忙的工作中獲得片刻的放鬆與舒壓。

視障按摩服務不僅僅是一項關懷員工的措施，更是群益證履行企業社會責任的具體行動。這項服務為視障按摩師提供了穩定的就業機會，幫助他們以專業技能融入社會，提升生活品質。同時，也讓公司員工在享受按摩服務的同時，能以實際行動支持社會弱勢族群，進一步深化企業內部的正向循環。

同時，為推動文化永續發展，群益將於9月19日邀請插畫家本人親臨公司舉辦講座，透過藝術家的視角，激發同仁對藝文活動的興趣與支持。為了讓參與者更深刻體會藝術與文化的魅力，群益還將贈送繪本給每位參加講座的同仁，期望大家在日常生活中全面感受插畫家的創作世界，並持續支持文化藝術。

群益金鼎證券在員工關懷與企業社會責任方面不遺餘力，期望本次作為能夠符合SDGs目標之SDG1終結貧窮、SDG2消除飢餓、SDG3健康與福祉、SDG8合適的工作及經濟成長、SDG10減少不平等、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產、SDG 17多元夥伴關係等項目，堅持「群眾利益」為企業核心價值，積極推動更多關懷員工與社會責任的措施，致力於建立一個充滿人性化、關懷與尊重的工作環境，並同時為社會創造更多正向的影響力。

按摩 群益 視障

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