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中菲行：空運需求高漲、海運價格承壓

中央社／ 台北6日電

中菲行指出，8月營收年增逾44%，貨運量成長3成，空運市場因電商、人工智慧（AI）、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲；海運市場則因載運量增加，與旺季提前結束而運價下調。

中菲行8月自結營收達新台幣24.6億元，較去年同期增加44.6%，貨運量成長3成；累計前8月營收170.2億元，較去年同期成長22.9%。

中菲行指出，8月國際航運市場依然面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解、俄烏戰爭持續、美國9月降息的期待及11月美國大選，更有美東碼頭工會的談判及以巴衝突危機。

中菲行表示，空運市場因電商商品、AI相關產品、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲；海運市場則因船公司提供大量加班船造成載運量增加、加上旺季提前結束而運價下調。

面對市場變數，中菲行表示，提供包括中歐鐵路、海空聯運、包機等以滿足客戶需求外，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，獲得相當成效，帶動營業額持續成長。

中菲行 營收

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