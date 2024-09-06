三重閒置32年三千坪土地要賣了 底價31.5億

今年工業不動產市場交易額創新高，不少地主起心動念想賣地。仲量聯行表示，新北市黃金工業區域一塊罕見單一產權大面積土地，1992年關廠後閒置，至今已32年，配合城市轉型，地主最近決定以總價約31.56億元公開標售。

該土地為位於三重區中興段，在中興北街，為乙種工業用地 ，基地面積多達3,757坪，預計10月9日開標。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該土地位於新北市三重精華區，步行約5分鐘可達捷運先嗇宮站和新北第二行政中心，開車約3分鐘可上64快速道路，並與頭前重劃區、頂崁工業區及化成工業區相鄰。

她表示，目前周邊工業土地成交已超過每坪百萬，該土地面積逾三千坪，換算每坪底價約84萬，是新北市少見的交通便利、具有開發價值的大面積工業土地。

仲量聯行表示，工業不動產已成市場熱門投資項目，今年截至8月，交易總額達917億元，較去年全年577億、前年293億元大幅增長。新北市廠辦交易尤其火熱，市場不斷開出紅盤，最受矚目的是新北市三重區、新莊區和五股區。

仲量聯行分析，受惠於景氣攀升，企業對自用辦公總部的需求擴大，而三重區、新莊區和五股區具有良好的交通便利性和產業聚集效應，因此吸引了科技業和傳統產業的青睞。

其中一詮電子以29.9億元購買位於新莊新知段整棟大樓，鈊象電子以23.3億元購買五股廠辦，預售廠辦成交也頻繁，新莊三重地區的廠辦新建案如德林機構台灣智匯總部、信詮建設信銓星宇廣場等，預售成交價格也穩定站上五字頭。