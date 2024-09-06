快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重閒置32年三千坪土地要賣了 底價31.5億

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
三重乙工土地公開標售。圖／業者提供
三重乙工土地公開標售。圖／業者提供

今年工業不動產市場交易額創新高，不少地主起心動念想賣地。仲量聯行表示，新北市黃金工業區域一塊罕見單一產權大面積土地，1992年關廠後閒置，至今已32年，配合城市轉型，地主最近決定以總價約31.56億元公開標售。

該土地為位於三重區中興段，在中興北街，為乙種工業用地 ，基地面積多達3,757坪，預計10月9日開標。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該土地位於新北市三重精華區，步行約5分鐘可達捷運先嗇宮站和新北第二行政中心，開車約3分鐘可上64快速道路，並與頭前重劃區、頂崁工業區及化成工業區相鄰。

她表示，目前周邊工業土地成交已超過每坪百萬，該土地面積逾三千坪，換算每坪底價約84萬，是新北市少見的交通便利、具有開發價值的大面積工業土地。

仲量聯行表示，工業不動產已成市場熱門投資項目，今年截至8月，交易總額達917億元，較去年全年577億、前年293億元大幅增長。新北市廠辦交易尤其火熱，市場不斷開出紅盤，最受矚目的是新北市三重區、新莊區和五股區。

仲量聯行分析，受惠於景氣攀升，企業對自用辦公總部的需求擴大，而三重區、新莊區和五股區具有良好的交通便利性和產業聚集效應，因此吸引了科技業和傳統產業的青睞。

其中一詮電子以29.9億元購買位於新莊新知段整棟大樓，鈊象電子以23.3億元購買五股廠辦，預售廠辦成交也頻繁，新莊三重地區的廠辦新建案如德林機構台灣智匯總部、信詮建設信銓星宇廣場等，預售成交價格也穩定站上五字頭。

延伸閱讀

新莊驚傳男子墜樓 當場死亡原因待查

國土計畫法中央地方再互槓 訪問對岸的張麗善隔空回應

新北文創會展數僅北市5分之一 議員憂新北成「文化蛋殼區」

外籍漁工被迫放無薪假 監院糾正勞動部、新北市政府

相關新聞

三重閒置32年三千坪土地要賣了 底價31.5億

今年工業不動產市場交易額創新高，不少地主起心動念想賣地。仲量聯行表示，新北市黃金工業區域一塊罕見單一產權大面積土地，19...

想當包租公「便宜價」房子這樣挑！ 限貸令衝擊下該買預售屋、中古屋？

「買房抗通膨」、「被動收租」是許多民眾投資房地產的動機，依內政部《危老條例》門檻，全國有約500萬戶屋齡超過30年以上老屋，顯示購屋、換屋是一種持續汰舊換新的「剛性需求」。

觀光業首例 雲品推周休三日 晶華、君悅等同業觀望

觀光服務業搶人，推周休三天。雲品國際昨（5）日宣布，集團今年9月1日推行周休三日制度，從旗下「日月潭雲品溫泉酒店」率先試...

機械公會：做半導體業後盾

台灣機械公會理事長莊大立昨（5）日表示，機械公會與SEMI國際半導體產業協會合作，今年共同設立精密機械專區，展出成果豐碩...

統一攜日物流龍頭 戰力升級

統一集團斥資百億元打造物流帝國，與日本物流中心龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要一環，雙方合作打造包含物流、金流、資訊流...

考量通膨壓力 寬心園宣布套餐轉型單點主菜再降價15%

通膨帶來經濟壓力，消費者在外用餐更加精打細算。為滿足顧客吃飽又吃巧的需求，國內知名蔬食品牌「寬心園」5日宣布調整供餐模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。