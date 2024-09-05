台中市單元重劃區領銜 南屯區土地交易熱度再起

近期台中市土地交易熱絡，特別是南屯區，在重劃區領銜下，不只品牌建商持續補足土地庫存，台中市政府亦公告最新的土地標售計畫，對於單元重劃區、13期重劃區的發展影響最大，預告南台中的房市發展將持續看俏。

台中市政府公告，將於9月19日再度標售212筆抵費地，土地主要在南屯區昌明段、樂田段、楓溪段、南區大慶段等。在標售前，市場上就已有數筆大型交易，包含樂田段6筆共1,205.8坪土地，以單價75萬元、總價9.04億元被食品批發業者拿下。

此外，如國泰建設（2501）今年6月在南屯區單元四，以每坪75萬元的價格購入了1,035坪的角地。大陸建設以11.65億元取得南屯區楓溪段1,387坪土地等，土地價格來到每坪84萬元。

大型土地交易之所以高度聚焦於南屯區，關鍵在於南屯區發展成熟，地理位置優越，又有完善的交通優勢，成為品牌建商、特別是北部建商的最愛。以包含部分南屯區的七期重劃區為例，北部建商新美齊以38.83億元取得南屯區惠仁段約1,149坪建地，換算下來每坪土地價格來到338萬元，更彰顯了南屯區的土地價值。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，台中市的新興重劃區開發策略，緊扣低密度、高綠覆，長期吸引自住客、高資產族目光，特別是單元重劃區，緊鄰七期、位於南屯都會核心，居住環境綠意豐沛、視野開闊外，又有南屯區原有的生活機能加持，成為高端住宅市場中的理想選擇。

土開業者、得業地產總經理黃博盛分析，在單元重劃區的發展中，較晚啟動的單元五、單元四重劃區，發展模式勢必依循著單元二，以高端住宅發展為主，成為品牌建商競逐建築作品的場域，目前包括精銳、國泰、惠宇、豐謙、聯悅、大城等知名建商都已購地插旗、陸續推案。

而單元五重劃區的崛起，除了絕佳地段與交通優勢外，區域內有1萬3,000坪綠地的高鐵新市鎮生態公園，還有全國首座「台中市足球運動休閒園區」即將於2025年底完工。此外，單元五距離今年6月底動工的「D-ONE第一大天地購物中心」也不遠，更奠定了單元五的宜居性與地段價值，區域增值潛力推動房市成長。

近期單元五指標推案首推「精銳LEAD」，作為最熟悉單元重劃區開發的建商之一，精銳建設在南屯區深耕多年，深知單元重劃區的土地價值。

「精銳LEAD」專案經理涂凱迪指出，該案延續公司綠意奢華的品牌精神，規劃有大花園、大造景與造型宜居陽台，賦予Lake、Forest、Glamping三種引人入勝的花園休閒內涵。

為維護社區齊質齊優，全社區規劃3房純住，尤其難得的是，「精銳LEAD」坐落之處，還有另一座已完工交屋的社區「精銳博」，兩座社區以自然開放的態度彼此雙向謙退，創造雙倍林蔭，未來勢必將改變整個街區風景。