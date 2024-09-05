統一布局四大物流園區 擴版圖

零售業進入物流戰，統一（1216）積極於北、中、南、高等區布局四大物流園區，擴大版圖，打造最大物流平台，今年初新建的「桃園民豐物流園區」預定2026年底完工；而統一超的桃園航空城基地最快2027年啟用。

統一物流布局涵蓋全台，包含台南新市物流園區、台中港物流園區、桃園楊梅民豐物流園區等三座已動工，規劃的高雄物流園區還在找尋土地。統一日前表示，零售業的下個戰場是物流，自動化倉儲系統可進一步解決缺工問題。

台南新市物流園區預計2025年上半年啟動，共有捷盟、統昶、捷盛、大智通、統一速達、博客來等七家物流公司進駐。台中港物流園區預計2026年完成，將興建物流營運總部大樓、低溫物流中心、常溫物流中心、捷盛多溫層配送，並設有統一速邁加油站、統一商場。

桃園楊梅民豐物流園區預定2026年底完工，統昶行銷（冷鏈物流）進駐，另設置統一專用倉。該物流園區將強化統一企業集團北部地區之常溫與冷鏈物流服務。