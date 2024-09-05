統一攜日物流龍頭 戰力升級

經濟日報／ 特派記者徐牧民／東京5日電
統一集團董事長羅智先。 聯合報系資料照
統一集團董事長羅智先。 聯合報系資料照

統一集團（1216）斥資百億元打造物流帝國，與日本物流中心龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要一環，雙方合作打造包含物流、金流、資訊流等全方位服務，日本雅瑪多經理戶川芳信5日表示，持續深化合作，並透過導入新技術、分享專業知識等方式，積極解決「環保」、「缺工」兩大議題。

戶川芳信指出，環保、缺工都是運輸業面臨的相同問題，雅瑪多是統一重要的技術合作夥伴，會積極分享最新技術，一同解決面臨的困境。

統一與日本雅瑪多合作要點 圖／經濟日報提供
統一與日本雅瑪多合作要點 圖／經濟日報提供

在環保方面，雅瑪多已啟用電動車加入運輸行列，規劃5萬輛貨車中，要在2030年之前引進2萬輛電動車，並且透過太陽能發電解決充電問題，導入太陽能發電設備和儲能裝置，利用白天產生的電力為電動車充電和供應部分建築用電。

在揀貨方面，透過24小時自動分揀機以減少人力，目前雅瑪多在日本有七、八十間分揀所，其中羽田中心為全日本最大，共有兩套分揀設備，全長逾1公里，每小時最大可承載4.8萬件貨物，透過此系統的運作，貨物分檢所需的人力大幅減少，但作業更有效率。

此外，雅瑪多於今年4月啟動國內空運運輸，目前有三架專屬貨機，一天約13個航班，飛航於東京、九州、沖繩、北海道札幌之間，未來目標希望增加至一天21個航班。雅瑪多指出，對日本來說，台灣是重要市場。從2000年統一速達開始營運以來，雙方即持續合作。

統一物流事業進入新的階段，去年新市物流園區上樑、台中港物流園區工程動土，物流事業進入新階段，統一董事長羅智先日前表示，公司將持續投資，「物通天下、貨暢其流」是初衷也是目標。

統一集團1999年10月與日本雅瑪多運輸公司簽訂技術合作契約，將「黑貓宅急便」服務引進台灣市場。2000年統一速達正式營運，統一持股20%，統一超持股70%，雅瑪多持股10%。

統一速達目前在台灣共有包含林口、中壢、台中、高雄等四個轉運中心，營業據點176個、連鎖代收店約7,000家。服務項目有物流、金流、商流、資訊流等多方位服務。

太陽能發電 日本 統一速達

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