觀光業首例 雲品推周休三日 晶華、君悅等同業觀望

觀光服務業搶人，推周休三天。雲品國際（2748）昨（5）日宣布，集團今年9月1日推行周休三日制度，從旗下「日月潭雲品溫泉酒店」率先試行，等於是另類加薪，是國內觀光業首例。

國內知名指標觀光業者包括晶華集團、君悅酒店及六福觀光集團等都表示，周休三日是很好的策略，但目前都仍在評估當中、暫不跟進。

雲品國際周休三日制度概況 圖／經濟日報提供

解封後，飯店業的生意回升的速度快，飯店業缺工的情況一直相當嚴重，國內知名的飯店業者也正在觀察雲品國際推出的策略運行概況，同時也集思推出各種招募人才及鞏固員工信心的策略。

也因為國內的飯店業解封後長期處於缺人的情況，雲品集團要創造更有吸引力的工作環境，能吸引更多人才前往日月潭雲品溫泉酒店服務外，原本集團就保障13個月的薪水，現在又推出周休三日，等於是加薪1.5個月，每月員工不包含任何年終獎金，每年就能領14.5個月。

雲品國際董事長盛治仁表示，視員工為最重要資產的印度Infosys創辦人穆蒂曾說:「我們公司最好的資產每晚都會走出大門，我們要確保他們隔天還會回來。」

盛治仁進一步指出，雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者。此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行，周休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。

國內大型飯店普遍表示，雲品集團這次率先宣布實行周休三日，站在飯店業立場，對於人飯店服務人力招募較為困難的情況下，著實為一相當具有勇氣且首開先例的營運策略，持正面角度看待。

晶華集團表示， 目前暫不考慮實施周休三日，會將議題納入相關員工福利考量一起研究。六福旅遊集團指出，看待市場需求，再進行評估。

台北君悅也指出，這個策略非常正面，君悅城市飯店品牌酒店，商務市場為主，還有多間餐廳、大量體客房間數要營運，會需要相當謹慎評估相關的人力變動措施。