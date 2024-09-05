美時斥資16億收購賽諾菲越南、柬埔寨 擴大抗發炎藥市場

美時（1795）5日晚間公告，董事會已批准以5,000萬美元（約新台幣16億元）收購法商賽諾菲（Sanofi）在越南和柬埔寨的Alpha Choay藥物商標、市場授權和製造技術。交易完成後，公司將立即接管Alpha Choay在越南和柬埔寨的銷售業務。

美時表示，Alpha Choay（Chymotrypsine）是一個在越南廣泛使用的治療藥物，主要用於治療由發炎、外傷、手術或燒傷引起的水腫。它具有有效的抗發炎特性，可以加速身體吸收因發炎引起的水腫，以及手術後和外傷後的血腫和水腫。2023年，Alpha Choay®在越南和柬埔寨的銷售額超過了2,200萬美元。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，美時致力於為全球患者提供高品質的藥品。收購Alpha Choay這個在越南抗發炎藥物中的領導品牌，體現了美時的承諾。值得注意的是，Alpha Choay將使美時能夠進入越南的藥房通路，顯著擴大我們在該地區的影響力。

Alpha Choay是美時在2024年於東南亞的第二件收購案，第一件是今年8月收購全球學名藥大廠Teva泰國子公司。美時正積極尋求在該地區的成長機會，以實現規模擴張，朝向成為亞太地區領先藥廠的目標邁進。