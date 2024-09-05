製鞋產業景氣回升！百和8月營收15.65億 連二月年月雙增
製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）5日公布8月合併營收15.65億元，月增18.9%、年增23.0%，不但連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長；累計前八月合併營收達101.58億元、年增26.7%。
集團另一家百和興業自結8月合併營收7.00億元，月增10.7%、年增25.3%，也是連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長；累計前八月合併營收45.99億元、年增35.2%。
法人指出，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動鞋材與製鞋廠訂單回升，預期各家大廠下半年營運將優於上半年。
而隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節去化結束，近期不但看到百和出貨回溫；另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助穩定出貨動能。
百和自結前七月稅後純益8.24億元、年增達202.0%，每股稅後純益2.77元，已賺贏去年全年的1.95元。百和興業前七月稅後純益2.61億元，扭轉去年同期稅後虧損4.37億元，每股稅後純益0.66元。
百和第3季挾著訂單回溫，營運成長動能續旺，全年訂單恢復成長態勢，加上子公司百和興業可望由虧轉盈，營收應有二位數增長，獲利也可望大幅成長。
展望明年，百和在國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人預期，百和明年營運將維持成長腳步。
另外，百和也持續擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠的獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在明年。
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