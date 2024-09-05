製鞋產業景氣回升！百和8月營收15.65億 連二月年月雙增

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）5日公布8月合併營收15.65億元，月增18.9%、年增23.0%，不但連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長；累計前八月合併營收達101.58億元、年增26.7%。

集團另一家百和興業自結8月合併營收7.00億元，月增10.7%、年增25.3%，也是連二月呈年月雙增，且連續六個月年增正成長；累計前八月合併營收45.99億元、年增35.2%。

法人指出，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動鞋材與製鞋廠訂單回升，預期各家大廠下半年營運將優於上半年。

而隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節去化結束，近期不但看到百和出貨回溫；另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助穩定出貨動能。

百和自結前七月稅後純益8.24億元、年增達202.0%，每股稅後純益2.77元，已賺贏去年全年的1.95元。百和興業前七月稅後純益2.61億元，扭轉去年同期稅後虧損4.37億元，每股稅後純益0.66元。

百和第3季挾著訂單回溫，營運成長動能續旺，全年訂單恢復成長態勢，加上子公司百和興業可望由虧轉盈，營收應有二位數增長，獲利也可望大幅成長。

展望明年，百和在國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人預期，百和明年營運將維持成長腳步。

另外，百和也持續擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠的獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在明年。

營收 百和

延伸閱讀

志強自結8月營收15.87億、年增66.6% 第3季淡季不淡

友達：垂直場域業務持續成長 非純面板營收拚過半

聯寶雙業務動能發威 8月營收創公發以來同期新高

樺漢3.5億收購新加坡NERA逾半股權 強化東南亞市場

相關新聞

機械公會莊大立：精密機械挺半導體推升護國神山群

台灣國際半導體展盛大展出，台灣機械公會理事長莊大立5日表示，機械公會與SEMI國際半導體產業協會合作，今年共同設立精密機...

新北8大重劃區「這裡最貴」！每坪成交單價61.8萬 最親民重劃區在五股

重劃區居住品質優，房價比所在行政區貴逾一成；據實價資料，新北市八大重劃區之中古屋房價均高出該行政區逾一成；其中板橋江翠北...

租屋族哭哭！8月房租 CPI 漲2.45%居高不下

8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國...

西門子攜手台德夥伴 倡議數位、淨零轉型雙引擎創變台灣

2024 台灣永續峰會今日在台北隆重登場！今年峰會聚焦「數位化」及「氣候變遷」兩大議題，除了再次凸顯 AI 浪潮、數位轉...

中鋼法人董事代表人異動達三分之一以上 原因曝光

中鋼（2002）5日公告，法人代表人董事異動三分之一以上。

高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。