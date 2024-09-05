新北8大重劃區「這裡最貴」！每坪成交單價61.8萬 最親民重劃區在五股

重劃區居住品質優，房價比所在行政區貴逾一成；據實價資料，新北市八大重劃區之中古屋房價均高出該行政區逾一成；其中板橋江翠北側重劃區、五股洲子洋重劃區中古屋每坪成交單價各為61.8萬元、40.4萬元，居最貴、最親民重劃區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，重劃區開發是通過系統性的規劃，創造出街廓方正、道路整齊的區域，且區內附有交通、教育、醫療等不同生活機能，符合現代人對居住品質的追求，因此重劃區房價多較行政區房價來得高。

新北市八大主要重劃區中，今年上半年板橋江翠北側重劃區的成屋每坪成交均價來到61.8萬元，較區域每坪均價56.1萬元、價格高出10.3%，是八大重劃區中房價最貴的重劃區；而五股洲子洋重劃區的中古屋每坪成交價為40.4萬元，是最親民的重劃區。

陳金萍指出，江翠北重劃區沿大漢溪、新店溪規劃，呈狹長狀，共分為A至G七個區域，每區優勢不盡相同；江翠北重劃區緊鄰五座車行陸橋，過橋就到萬華、新莊和三重，鄰近捷運江子翠站與新埔民生站，交通四通八達，便利性強。區內坐擁435藝文特區以及多座公園，加上河岸景觀優勢明顯，促動江翠北側重劃區成為板橋的指標住宅熱區，吸引不少購屋族置產。

而五股洲子洋重劃區部分，陳金萍表示，洲子洋重劃區由於鄰近三重、蘆洲等地，快速道路、高架等交通建設完備，來往北市或是其他區域皆相當方便；加上洲子洋重劃區所在的五股區過往一直被視為新北市的蛋白區，其房價相較於新北市蛋黃區仍屬親民，因此吸引不少首購族以及通勤族來此置產，購屋需求穩定。