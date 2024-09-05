中鼎秀半導體綠色工程科技 攜手產業把關永續

中鼎集團以先進綠色減碳技術，攜手全球客戶打造「綠色工程」實踐永續。今年也參加2024 SEMICON TAIWAN國際半導體展，展示「綠色工程」實績和數位科技的最新成果，分享如何在智能與綠色技術結合下，以跨領域的專業技術和經驗，為高科技產業提供高度整合的一條龍服務，共創經濟與環境的雙贏。

中鼎表示，以智慧科技助力ESG推動為世界趨勢，今年展覽中，特別展示中鼎長期投入科技創新和應用的成果。包含：「iEPC智能化統包工程」及「Digital Twin數位雙生技術」，以虛實整合技術，於實體工廠建造時同步完成虛擬工廠，並將服務連結至後續的操作維護，以工程全生命周期數位化服務，為客戶創造最大價值；以及廣受業界好評的「Mr. Energy智慧化能源管理系統」，已升級並新增溫盤模組，讓客戶在管理能耗的同時，可針對廠房運營過程中直接產生的碳排放進行盤查，實踐更高效的綠色運營。

因應高科技產業對於綠電、再生水及資源回收再利用的需求，中鼎服務範圍持續拓展，包括：綠電業務已擴及太陽光電、生質能、風力發電等領域，並於太陽光電領域，成為國內少數可提供投資、開發、建造、營運到綠電交易一條龍服務的業者。

在再生水開發，繼完成全球首座將工業廢水再生回用至半導體製程的「南科再生水廠」，接續將服務拓展至海水淡化廠建廠工程，以科技造水穩定產業用水。針對半導體製程產生的廢溶劑，除將廢異丙醇提濃至產業鏈使用，並可依客戶需求及廠內條件，協助於廠內自設廢溶劑處理設施，以多元解決方案，實踐循環經濟。在本次展會中，亦特別設置半導體廢溶劑再生回用的蒸發逆滲透實驗機組，歡迎前往了解。

中鼎表示，公司在高科技領域實績卓著，已成為國際高科知名企業指定的合作夥伴，並成功協助業主打造半導體廠、鋰電池廠、DRAM廠、Data Center、電子組裝廠、以及半導體供應鏈如銅箔基板等建廠工程，於台灣、中國大陸、美國、印度、越南、馬來西亞、泰國、印尼等地均建立豐富實績。未來，中鼎將持續秉持「地球永續的把關者」ESG願景，以創新的工程技術，攜手全球客戶推動永續發展。