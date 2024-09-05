活動快報／永續企業論壇 12日登場

經濟日報／ 本報訊

近年證交所修訂公司治理評鑑指標，「企業促進文化發展」納入永續發展範疇，上市櫃公司投入國內文化發展總金額300萬以上，並將支持方式與成果揭露，可於公司治理評鑑得分。

企業投入公益、教育、藝文、動物保育、地方發展，不僅提升品牌形象，還能凝聚員工向心力、提升競爭力，創造更大的績效。台新、信義房屋、三商、家樂福、普萊德、磊山保經、研揚等七家業者代表，9月12日將在聯經「永續無形．影響有形：ESG新解方-人文實踐的價值轉化」企業論壇中，分享為何又如何投入人文，以及為企業帶來的價值與效益。

台新銀行長年支持藝術，消費者也基於品牌認同而成為客戶；磊山保經帶動員工長年投入公益，公益也成為員工留下來的關鍵因素。這些最初從企業主「發心」所啟動的好事，最後效益不只帶給幫助的對象，也對企業自身帶來正面影響，進一步提升經營績效。這場論壇將從企業案例中深入探討何以改變。

對於企業應如何展現與管理自身的無形價值？論壇也安排樹冠影響力投資執行長楊家彥，專題分享社會投資報酬率（SROI）在ESG發揮的力量。

聯經主辦的「人文企業獎」今年邁入第二屆，將聯經50年以出版所倡議的人文精神，結合企業的實踐發揮至更大的層面，關心企業在人文投入的價值轉化，期待更多投入「好事」的企業被看見，也讓好事繼續發生。

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