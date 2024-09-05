職感心教練／掌握時間主導權

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）
當不當「沙發馬鈴薯」，決定權在自己手上。示意圖。 聯合報系資料照
當不當「沙發馬鈴薯」，決定權在自己手上。示意圖。 聯合報系資料照

「天啊，那些短影片和八卦新聞和我有什麼關係啊，竟然花了我二小時在上面。」一位身為三寶媽的同事，提到前一天晚上好不容易把小孩安頓好，終於有了屬於自己的時間，卻白白的耗掉了。

我們尋常百姓，為自己、家人或工作而奔波，很難有不被打擾的時間。一旦有了可貴的閒暇時刻，卻突然沒有了目標，促使自己忙碌的話，這段時間就會變成負擔，轉而發呆或耗費時間在一些無意識的行為上。

即使不想讓自己感到無所事事，若是沒有一股驅動力，我們也就非常輕易的把時間的主控權，交給那些外界令你分心、著魔或像是吸毒一樣欲罷不能的事物上，等到過了一段時間，突然醒了過來，就會覺得空虛與懊悔。

從形體上而言，脊椎力學專家鄭雲龍提到過，日常生活中我們習慣性彎腰駝背、半躺半坐、翹腳這些姿勢，都是「形已破體」，讓內在結構歪斜，雖然「爽到筋」，但其實是「艱苦到骨頭」。

再從心理層面來看，古希臘悲劇詩人索福克勒斯說過：「不思考的人生是最愉快的人生。」

這也難怪我們最喜歡當個沙發馬鈴薯（Couch Potato），享受不用動腦思考的生活方式，儘管對於身心未必有益。只要不感到空虛與內疚，給自己放鬆偷閒雖然也無不可，但若想要過得充實且有品質，選擇權其實是握在你手中。

當你產生順從人性安逸的念頭時，請先給自己一秒鐘的時間，問問自己以下三個問題，或者列出其他的選項，然後再做出決定並付諸行動。

一、要不要掉入別人所設下的陷阱

與其坐在那邊看短影片，引起腦中的多巴胺，讓你陷入到一種成癮的狀態，欲罷不能，影響到你的專注力、記憶力，倒不如選擇並控制自己要看的方式與內容。而依據美國瓦倫西亞大學研究指出，閱讀紙本比起影音高出六至八倍的理解力。

二、選擇要與誰共處閒暇時刻

你未必能掌握誰會走進你生命裡，但可以主動決定想要與誰共享閒暇時光，即便是獨處，也能重新調整一下身心狀態。

為生活注入一點儀式感也好，想要隨意也罷，讓相處（獨處）的這段時間，更具意義才是重點。

三、是否從事自己喜愛或感興趣的事

即便是過去的嗜好，也能重新拾起那份熱情。但無論是過去式，還是進行新的學習，不必強求一次完成。因為壓力會削弱意志力，阻礙行動的動力。僅需要專注於過程中的每一點進步，累積後的成就感終將屬於自己。

外在的閒暇時間或許難以掌控，但思想與行為仍可由自己掌握。然而，身體運作依然需要能量支持，因此營養飲食與良好睡眠品質至關重要，先照顧好身體健康，一旦有閒暇或焦躁不安時，按下暫停鍵，反問自己並做出選擇，這樣才能重新拿回主導權。

吸毒 希臘

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