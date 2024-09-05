2025南方黑鮪全球捕量建議不調 會員配額可望維持

漁業署今天表示，今年南方黑鮪保育委員會（CCSBT）「第29屆延伸科學委員會」會議落幕，會中建議不調整南方黑鮪明年全球總可捕量，10月年會將做確認，會員國配額維持機率高。

農業部漁業署發布新聞指出，CCSBT「第29屆延伸科學委員會（ESC）」會議2至5日在台北召開，圓滿落幕，由各會員國出席代表討論南方黑鮪（SBT）各項科學研究進展，經評估南方黑鮪資源現況，建議不調整2025年的全球總可捕量（TAC）管理建議。

CCSBT是全球唯一針對單一魚種保育之組織，為保育南方黑鮪資源，採取總量管制方式，按資源狀況訂定全球總可捕量後，再分配各國漁獲配額的方式進行管理。

漁業署說明，2024年至2026年TAC的管理建議已在2023年提出，這3年期間全球南方黑鮪每年TAC為2萬647公噸，這次ESC會議決定建議不調整2025年的TAC管理建議，將提交10月召開的年會進一步確認。

漁業署也說，CCSBT緊接著將在10月3至5日及10月7至10日，在台北召開第19屆紀律委員會及第31屆延伸委員會（EC）會議，討論包含TAC、會員及新會員國的國家配額與多項管理措施的提案等。

漁業署補充，台灣在2002年8月30日正式加入成為CCSBT延伸委員會及延伸科學委員會的會員，今年的配額為1468公噸，目前持續作業中，而TAC屆時確認明年不調整下，會員國配額維持不變機會大。

這次會議是CCSBT第4度在台舉辦，距前次2016年在台灣召開時隔8年，這次計有台灣、日本、澳洲、紐西蘭、韓國、印尼等6個延伸委員會會員國代表，另外2會員歐盟及南非代表未出席，加上CCSBT聘任的外部獨立科學家等，共約40人參加會議。