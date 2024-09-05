快訊

台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

土耳其航空飛台北遇亂流！全機上下震6傷其中1送醫 乘客：行李架掉下砸頭

柯文哲18點33分專車送進北所 北所：按規定脫衣做健康檢查

2025南方黑鮪全球捕量建議不調 會員配額可望維持

中央社／ 台北5日電

漁業署今天表示，今年南方黑鮪保育委員會（CCSBT）「第29屆延伸科學委員會」會議落幕，會中建議不調整南方黑鮪明年全球總可捕量，10月年會將做確認，會員國配額維持機率高。

農業部漁業署發布新聞指出，CCSBT「第29屆延伸科學委員會（ESC）」會議2至5日在台北召開，圓滿落幕，由各會員國出席代表討論南方黑鮪（SBT）各項科學研究進展，經評估南方黑鮪資源現況，建議不調整2025年的全球總可捕量（TAC）管理建議。

CCSBT是全球唯一針對單一魚種保育之組織，為保育南方黑鮪資源，採取總量管制方式，按資源狀況訂定全球總可捕量後，再分配各國漁獲配額的方式進行管理。

漁業署說明，2024年至2026年TAC的管理建議已在2023年提出，這3年期間全球南方黑鮪每年TAC為2萬647公噸，這次ESC會議決定建議不調整2025年的TAC管理建議，將提交10月召開的年會進一步確認。

漁業署也說，CCSBT緊接著將在10月3至5日及10月7至10日，在台北召開第19屆紀律委員會及第31屆延伸委員會（EC）會議，討論包含TAC、會員及新會員國的國家配額與多項管理措施的提案等。

漁業署補充，台灣在2002年8月30日正式加入成為CCSBT延伸委員會及延伸科學委員會的會員，今年的配額為1468公噸，目前持續作業中，而TAC屆時確認明年不調整下，會員國配額維持不變機會大。

這次會議是CCSBT第4度在台舉辦，距前次2016年在台灣召開時隔8年，這次計有台灣、日本、澳洲、紐西蘭、韓國、印尼等6個延伸委員會會員國代表，另外2會員歐盟及南非代表未出席，加上CCSBT聘任的外部獨立科學家等，共約40人參加會議。

日本 漁業署 農業部

相關新聞

租屋族哭哭！8月房租 CPI 漲2.45%居高不下

8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國...

西門子攜手台德夥伴 倡議數位、淨零轉型雙引擎創變台灣

2024 台灣永續峰會今日在台北隆重登場！今年峰會聚焦「數位化」及「氣候變遷」兩大議題，除了再次凸顯 AI 浪潮、數位轉...

中鋼法人董事代表人異動達三分之一以上 原因曝光

中鋼（2002）5日公告，法人代表人董事異動三分之一以上。

高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰...

日月潭雲品酒店率先周休3日 試行半年盼留住人才

雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，酒店方面表示，這項福利新政策會一直進行到明年的2月分...

日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。