快訊

台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

土耳其航空飛台北遇亂流！全機上下震6傷其中1送醫 乘客：行李架掉下砸頭

柯文哲18點33分專車送進北所 北所：按規定脫衣做健康檢查

租屋族哭哭！8月房租 CPI 漲2.45%居高不下

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。圖／聯合報系資料照
8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。圖／聯合報系資料照

8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租外食

8月房租漲2.45%，漲勢雖未創高，不過，曹志弘坦言，房租漲勢仍偏高，需密切關注。而近十年房租平均漲幅為1.1%，不過2022年7月起，年增率便突破2%，漲幅居高的情勢一直延續至今，並於今年6月擴大至2.59%。

曹志弘還提到，雖然8月房租年增率回落，和前二個月相比，漲幅略有收斂，但還不足以判斷是否會能夠逐步收斂和持續走低，可能得再拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。

外食費方面，8月年增2.90%。曹志弘指出，今年4月跌破3%之後，便在略低於3%附近波動，觀察季資料變化，外食費漲勢正逐季縮小，只是和近十年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。

中央大學經濟系教授吳大任也提醒，最低工資明年將連九升，廠商成本的增加或多或少都會轉嫁到產品價格上，國內確實還是有些因素可能會讓物價居高不下。不過，由於全球景氣低迷，國際商品價格多呈現下跌趨勢，這部分多少可以緩解國內物價上漲的影響。

外食 房租 物價 通膨

延伸閱讀

8月CPI年增2.36%漲幅收斂 仍連4月超出通膨警戒線

半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高

東陽、中興電8月營收創同期新高

最低工資審議制度化 勞陣：扭轉低薪第一步

相關新聞

租屋族哭哭！8月房租 CPI 漲2.45%居高不下

8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國...

西門子攜手台德夥伴 倡議數位、淨零轉型雙引擎創變台灣

2024 台灣永續峰會今日在台北隆重登場！今年峰會聚焦「數位化」及「氣候變遷」兩大議題，除了再次凸顯 AI 浪潮、數位轉...

中鋼法人董事代表人異動達三分之一以上 原因曝光

中鋼（2002）5日公告，法人代表人董事異動三分之一以上。

高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰...

日月潭雲品酒店率先周休3日 試行半年盼留住人才

雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，酒店方面表示，這項福利新政策會一直進行到明年的2月分...

日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。