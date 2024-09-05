租屋族哭哭！8月房租 CPI 漲2.45%居高不下

8月通膨率雖未如原先預期持續攀升，但具僵固性的服務類物價仍未明顯收斂，年增2.41%，主計總處專門委員曹志弘5日坦言，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。

8月房租漲2.45%，漲勢雖未創高，不過，曹志弘坦言，房租漲勢仍偏高，需密切關注。而近十年房租平均漲幅為1.1%，不過2022年7月起，年增率便突破2%，漲幅居高的情勢一直延續至今，並於今年6月擴大至2.59%。

曹志弘還提到，雖然8月房租年增率回落，和前二個月相比，漲幅略有收斂，但還不足以判斷是否會能夠逐步收斂和持續走低，可能得再拉長觀察時間，繼續關注房租漲勢。

外食費方面，8月年增2.90%。曹志弘指出，今年4月跌破3%之後，便在略低於3%附近波動，觀察季資料變化，外食費漲勢正逐季縮小，只是和近十年長期平均漲幅2.5%相比，依舊偏高，且必須關注最低工資調漲後，是否影響外食費。

中央大學經濟系教授吳大任也提醒，最低工資明年將連九升，廠商成本的增加或多或少都會轉嫁到產品價格上，國內確實還是有些因素可能會讓物價居高不下。不過，由於全球景氣低迷，國際商品價格多呈現下跌趨勢，這部分多少可以緩解國內物價上漲的影響。