工業地產夯！前八月交易金額大增近六成 三重、新莊、五股受矚目

今年工業不動產市場交易額創新高。截至2024年8月，今年前8個月的交易總額達到了917億元，較去年全年的577億元、年增58%，及前年的293億元激增2.12倍；工業不動產成市場上的熱門投資項目，新北市的廠辦交易尤其火熱，其中最受矚目的地區是新北市三重區、新莊區和五股區。

仲量聯行表示，受惠於景氣攀升，企業對自用辦公總部的需求擴大，而三重區、新莊區和五股區具有良好的交通便利性和產業聚集效應，因此吸引了科技業和傳統產業的青睞。

今年除了一詮電子以29.9億元購買了位於新莊新知段的整棟大樓，鈊象電子以23.3億元購買了位於五股的廠辦，預售廠辦的成交也頻繁，新莊三重地區的廠辦新建案如德林機構台灣智匯總部、信詮建設信銓星宇廣場等，預售每坪成交價格也穩定站上五字頭。

因應工業廠辦需求增大，各大建商也紛紛採取積極獵地的策略，新莊、三重只要出現大面積可供開發的工業土地往往成為建商們相繼爭搶的標的，像是新美齊集團以總價8.3億元購入位於三重頂崁工業區的967坪工業地，以及卓悅建設以總價22億元購入新莊鴻福段1,460坪工業地等。

近日，仲量聯行宣布受託辦理位於三重區中興段的乙種工業區土地標售。該地基地面積約3,757坪，是新北市少見的交通便利、具有開發價值的大面積工業土地。該標的位於新北市三重中興北街，鄰近化成工業區、頂崁工業區和新北第二行政中心，是產業聚集的區域。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，本案土地位於新北市三重精華區，步行約5分鐘即可抵達捷運先嗇宮站和新北第二行政中心，開車約三分鐘可上64快速道路，並與頭前重劃區、頂崁工業區及化成工業區相鄰，周邊工業土地每坪成交價已超過百萬元。

該標的位於新北市黃金工業區域罕見的單一產權大樓素地，1992年關廠後已閒置32年，配合城市轉型，地主最近決定以總價約31.56億元（約合每坪土地單價84萬元）做為底價公開標售，將在10月9日標售。