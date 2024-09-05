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雲品開「周休三日」第一槍！晶華、君悅及六福持續評估、暫不跟進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

雲品國際實施周休三日開第一槍，由集團旗下的觀光酒店品牌日月潭雲品溫泉酒店試行。國內知名的晶華、君悅及六福等業者都表示，周休三日策略還在持續評估、暫不跟進。

國內大型飯店普遍表示，雲品集團這次率先宣布實行周休三日，站在飯店業立場，對於人飯店服務人力招募較為困難的情況下，著實為一相當具有勇氣且首開先例的營運策略，持正面角度看待。

晶華集團表示， 目前暫不考慮實施周休三日，會將議題納入相關員工福利考量一起研究。六福旅遊集團指出，看待市場需求，再進行評估。

台北君悅也指出，這個策略非常正面，君悅城市飯店品牌酒店，商務市場為主，還有多間餐廳、大量體客房間數要營運，會需要相當謹慎評估相關的人力變動措施。

雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者。此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店施行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

周休三日 觀光 雲品

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