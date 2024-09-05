合一速必一獲國際期刊 Advances in Wound Care 同意發表

合一（4743）5日公告，該公司開發的全球創新藥Fespixon（速必一）用於治療糖尿病足困難癒合潰瘍，其顯著療效分析，已獲得知名SCI創傷期刊Advances in Wound Care接受並向國際發表。

合一公告指出，Fespixon（ON101）國際多中心三期臨床試驗，於困難癒合糖尿病足潰瘍亞組的事後分析顯示，Fespixon相較於對照組，具有顯著促進潰瘍癒合療效，並達到統計學顯著意義，經SCI期刊Advances in Wound Care接受並發表。

合一公告說明，Fespixon國際多中心三期臨床試驗收案236人，後於大陸繼續開展擴展性試驗，增加納入40位大陸受試者，共納入276位受試者。全分析數據集(FAS)數據顯示，Fespixon組61.7%受試者傷口完全癒合，對照組(Aquacel)37.0%受試者傷口完全癒合；兩組傷口完全癒合率差異24.7%，達到統計顯著差異 (P =0.0001)。

合一進一步說明，糖尿病足潰瘍表淺傷口，接受標準照護(SOC)及患者良好自我管控下，傷口癒合率較高；但傷口屬於Wagner 2級、足底壓力區、≧5平方公分大傷口、潰瘍持續時間≧3個月、血糖控制不佳HbA1c≧9%，體重過重BMI≧25等困難癒合亞組癒合率偏低，截肢風險高。Fespixon(速必一)在糖尿病足潰瘍三期臨床的困難癒合亞組事後 分析顯示，可顯著促進糖尿病足潰瘍完全癒合效果，且達到統計學顯著意義。

另外，Advances in Wound Care(影響指數：5.8)國際醫學期刊重點關注於急、慢性傷口、燒傷、重大創傷、爆炸傷、手術與糖尿病潰瘍的傷口護理應用。本篇事後分析研究由國際糖尿病足潰瘍權威Dr.David Armstrong與中國工程院院士寧光共同指導，經同儕評審，肯定Fespixon於困難癒合亞組的優異治療效果。透過期刊線上公開，可加強國際糖足潰瘍專業醫護人員更進一步了解Fespixon新藥卓越臨床療效。