看護移工外展試辦納責任制 勞動部諮詢委員認同

勞動部勞動基準諮詢會今天討論勞動部看護移工外展試辦計畫申請納入責任制，諮詢會委員認為，此試辦計畫確實需有工時彈性，勞動部表示，若試辦計畫確定執行，將公告納責任制。

勞動部今天召開勞動基準諮詢會，討論3項提案，其中包含多元陪伴照顧服務試辦計畫申請聘僱人員納入責任制。

勞動部多元陪伴照顧服務試辦計畫將於下半年度試辦，希望找NGO團體與仲介合作，統一派工到有需求的家庭從事照護工作，希望能建立外籍看護多元聘僱模式，來解決家庭照顧相關問題並提升照護品質。

勞動部勞動力發展署認為，由於此計畫應搭配有工時彈性才能運作，因此申請納入責任制。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天會後轉述諮詢會討論過程指出，多元陪伴照顧服務試辦計畫需派工到有需求家庭從事照護工作，類似短期照護、陪伴工作。

黃維琛說，諮詢委員都認同，看護工進入家庭做照顧服務，不論是工作時間安排、人員調度都需要有一些彈性，因此認為可納入責任制。

黃維琛表示，目前多元陪伴照顧服務試辦計畫仍在擬定中，後續若確定要推動，勞動部會配合推動法制作業，公告納入責任制。

另外，針對外交部提案盼讓接待外賓攝影員、美術設計、外文編輯以及文書處理員4類工作者申請適用責任制一案，黃維琛說，委員認為公務機構本就有四週彈性工時可以運用，包含美術設計、外文編輯以及文書處理員人員可透過這些彈性來調整，不認同納入責任制。

至於攝影員部分，黃維琛說，委員認為確實有些特殊性，但針對工作型態還需要釐清是否真的有需要。